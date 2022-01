Shin Megami Tensei V: vendite da record e novità in arrivo

Da poco Famitsu ha pubblicato gli auguri di buon anno dei vari studi di sviluppo giapponesi, fra i quali anche Atlus, svelando che le vendite di Shin Megami Tensei V sono da capogiro. Il titolo risulta il più venduto nella storia del brand, con la bellezza di 800.000 copie vendute tra fisico e digitale. Ciò rende Shin Megami Tensei V il capitolo più venduto della serie, nonostante sia stato lanciato solo meno di due mesi fa, superando le 600.000 copie di Shin Megami Tensei IV.

Nonostante le ottime vendite di Shin Megami Tensei V, Atlus ha in programma un 2022 ricco di eventi e novità per altre sue serie di videogiochi importanti, tra cui celebrare il 25° anniversario di Persona. Sappiamo già che Persona 4 Arena Ultimax arriverà a marzo, ma Atlus anticipa che non mancheranno altre sorprese quest’anno per il franchise. Che sia la volta buona per Persona 6? Visto il successo del capitolo precedente, è molto probabile che prima o poi vedremo il seguito di uno dei JRPG più influenti di sempre.

