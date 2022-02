BioShock 4: alcuni problemi di sviluppo potrebbero rimandare il reveal ufficiale

Sappiamo dal 2019 che BioShock 4 è in fase di sviluppo presso Cloud Chamber ma ultimamente stanno avendo vari problemi che potrebbero far slittare il reveal ufficiale del gioco. Al momento mancano ancora molti dettagli sul gioco e i recenti aggiornamenti a riguardo non promettono bene. Gli ultimi rumor, che parlavano della narrativa e dell’ambientazione del gioco, affermavano che il titolo sarebbe stato svelato ufficialmente nel 2022, ma sembra che alcuni problemi recenti di sviluppo abbiano complicato i piani.

Su Twitter, il leaker @oopsleaks, che in precedenti rumor aveva affermato che BioShock 4 si sarebbe chiamato BioShock Isolation, ha recentemente affermato che lo sviluppo del tanto atteso sequel ha incontrato alcuni grossi ostacoli. Tra questi, Cloud Chamber avrebbe perso ben 40 sviluppatori, alcuni dei quali hanno lasciato lo studio di propria iniziativa, mentre altri sarebbero stati licenziati “per vari motivi” sconosciuti. Inoltre, Il leaker afferma che 2K Games non è soddisfatta dei progressi compiuti fino ad ora e del ritmo con cui si sta muovendo lo sviluppo del gioco, il che ha portato a una “leggera ristrutturazione” dell’azienda.

I’ve been told that some left on their own, some were fired for various reasons, nevertheless it’s not a ‘development hell’ but rather a ‘slight restructuring’. The studio has already started hiring new employees. It is likely that the announcement date may shift for this reason.

— Oops Leaks (@oopsleaks) February 15, 2022