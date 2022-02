I consumabili e la stampante: qual è la scelta ideale?

La scelta di una stampante implica anche delle considerazioni sui consumabili: vediamo insieme alcuni aspetti che non si possono proprio ignorare

L’acquisto di una periferica di stampa comporta tutta una serie di valutazioni che vanno dalle prestazioni fino al costo unitario per la pagina, passando per la sostituzione dei consumabili.

Quanto incidono i consumabili sulla scelta di una stampante?

A prescindere dalla tipologia di apparecchio di stampa che si voglia acquistare, è innegabile che – prima o poi – ci si debba porre la classica domanda su come scegliere le cartucce per la stampante senza commettere degli errori in questo senso. Per non sbagliare a fare delle valutazioni in questo senso, è molto importante tenere presente che, ormai, il costo della sola periferica non rappresenta ovviamente gran parte dell’onere di stampa di cui ci si fa carico nel corso del tempo. Mentre in passato gli apparecchi avevano di per sé un prezzo non indifferente, complice anche la grande diffusione di queste macchine, è piuttosto il costo di esercizio a dover attirare la nostra attenzione quando scegliamo una stampante. La frequenza con la quale ci accingiamo a cambiare i consumabili, infatti, ci suggerisce quanto sia rilevante l’impatto del prezzo di acquisto di questo prodotto. Un altro aspetto sul quale non si può soprassedere, ovviamente, è quello che riguarda il disagio derivante dal fatto di dover sospendere l’uso della periferica: quest’ultimo, soprattutto se la reperibilità dei consumabili non fosse questione semplice, potrebbe rappresentare uno svantaggio notevole.

Le differenti tipologie di stampanti e i consumabili

Nel tempo, la popolarità delle diverse tipologie di periferiche di stampa è cambiata contestualmente al lancio di novità sempre più efficienti, semplici da usare e dal maggior potenziale in termini qualitativi. Dalle stampanti ad aghi – famose per assicurare la realizzazione dei moduli – si è passati a quelle a getto d’inchiostro, che hanno rappresentato un cambio di paradigma non indifferente per la realizzazione di contenuti grafici più complessi. Dopo le macchine inkjet, sul mercato hanno fatto il loro ingresso quelle laser, diffuse inizialmente nell’ambito lavorativo: potenti e versatili, si sono imposte come vero e proprio standard per produrre importanti quantità di documenti in tempi brevi. Ecco che, alla luce di queste semplici considerazioni, è facile comprendere come una periferica possa essere più adatta in contesti in cui i volumi di stampa sono più grandi (come nel caso delle stampanti laser). Quelle a getto d’inchiostro, invece, sono spesso più indicate per coloro i quali abbiano bisogno meno frequentemente di utilizzare la stampante. Un aspetto che, comunque, può almeno in parte mitigare l’incidenza del costo per la sostituzione dei consumabili è la disponibilità di prodotti di differenti tipologie, tra i quali, spiccano quelli originali e i compatibili. Ma vedremo meglio questo aspetto nel prossimo paragrafo.

Quali consumabili scegliere per la propria periferica di stampa?

Per concludere la nostra breve panoramica dedicata agli apparecchi di stampa, non possiamo non focalizzare la nostra attenzione su un aspetto molto rilevante, vale a dire, quello della tipologia di consumabili da comprare per sostituire quelli ormai esauriti. Se le cartucce e i toner originali sono realizzati secondo le specifiche tecniche delle case madri, tenendo conto delle caratteristiche delle periferiche di stampa, questi consumabili hanno ovviamente anche un costo superiore. I prodotti di tipo compatibile, invece, sono proposti da aziende terze che, sulla base delle esigenze delle stampanti, realizzano cartucce o toner che si prestano ad essere usati su queste macchine. Il principale vantaggio, in questo caso, è dato dalla maggior convenienza di questi consumabili: tuttavia, gli stessi potrebbero porre dei problemi qualora il firmware degli apparecchi fosse aggiornato. In questo caso, infatti, il corretto riconoscimento di questo prodotto non sarebbe più in alcun modo garantito. La scelta della prima o della seconda tipologia di consumabile è quindi determinata anche dall’accettabilità – o meno – di rischi correlati ad eventuali disservizi nell’uso con la stampante.