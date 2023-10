PS5 Slim: data di uscita rivelata, secondo un rumor

La ruota dei rumor riparte da PS5 Slim: abbiamo una possibile data di uscita, stando all’ormai credibile leaker billbil-kun, ecco i dettagli

Per quanto tuttora non propriamente ufficiale, il nome PS5 Slim sembra essere il più gettonato per il redesign della console ammiraglia di Sony: tutto ciò che manca ora è una data di uscita, ma volendo credere al recente rumor potremmo già averne una. Lo dobbiamo, come sempre accade, al credibile leaker billbil-kun, che sul fronte PlayStation sembra non sbagliare mai un colpo. Con la piattaforma Dealabs, l’insider ha segnato una data specifica sul calendario, il che coincide con i preordini già attivi sul ramo nipponico di Amazon. Prima di procedere oltre con la speculazione, vi lasciamo consultare il post trionfale del leaker su Twitter, ormai X (e ancora gratuito, si spera). A dopo!

EXCLUSIVE

 UPCOMING RELEASE  Here is the first ever PS5 Slim Bundle to be released in US  very soon We reveal in our report:

 Bundle content

⌛️ Bundle Release date

 Bundle Price

⌛️ PS5 Slim Release date in US#PS5Slim https://t.co/eqT7KyqTxa — billbil-kun (@billbil_kun) October 19, 2023

I rumor con grinta infinita di PS5 Slim dan la data di uscita: ecco quanto dovremmo attendere

Sempre stando al rumor, la data di uscita di PS5 Slim equivale a quanto dichiarato da Amazon Japan: se siete fiduciosi, segnate pure il 10 novembre sul calendario. La console dovrebbe uscire nelle altre regioni “nei mesi a venire”. Che l’Europa sia soggetta alle stesse tempistiche, poi, resta da vedere, motivo per il quale dovremo attendere un annuncio ufficiale. Il prezzo, se non altro, già lo conosciamo: siamo a quota 500 per la versione con vano disco, mentre ci aggiriamo sui 450 per la variante digital-only. Il vano disco in questione si può acquistare separatamente per un prezzo fisso sugli 80. Evitiamo le valute perché il prezzo finora noto è in dollari. Sebbene i prezzi siano in rialzo in tutto il mondo, l’incremento in Giappone sarebbe già il secondo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del redesign? Fatecelo sapere qui sotto