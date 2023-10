Hasbro Pulse: Star Wars e Transformers tra le nuove uscite!

Tra i nuovi prodotti Hasbro Pulse disponibili in preordine abbiamo Star Wars, Transformers, GI Joe ed HeroQuest!

Il Natale si avvicina e Hasbro Pulse ci ha preparato una fantastica selezione di nuove action figure da collezione che sicuramente faranno la gioia dei fan di Star Wars, Transformers e GI Joe. Con sei nuovi pezzi da collezione, Hasbro Pulse offre un’ampia varietà di opzioni per i collezionisti e gli appassionati di giocattoli.

Hasbro Pulse: ecco i nuovi prodotti Star Wars, Transformers, GI Joe ed HeroQuest

Per gli amanti di Star Wars, la Holiday Edition del droide di sicurezza KX della Black Series è un’aggiunta eccezionale. Questa edizione speciale presenta dettagli di alta qualità, una colorazione ispirata alle festività natalizie e numerose articolazioni. È il regalo perfetto per i fan di Star Wars che vogliono celebrare le festività con stile.

In occasione del 40° anniversario dei Transformers, Hasbro Pulse ha lanciato delle action figure in edizione retro, tra cui Soundwave, Laserbeak e Ravage, Blaster e SteelJaw degli Autobot. Queste figure sono un omaggio alla serie originale G1 e catturano perfettamente lo stile vintage, oltre a offrire numerosi accessori e un packaging esclusivo.

La linea GI Joe Classified Series è stata ampliata con tre nuove action figure: Night Force Tunnel Rat, Cobra Shadow Tracker e Night Force Parth “Wolf Spider” Varma. Queste figure, alte 15 cm, presentano dettagli di alta qualità, molti punti di articolazione e una vasta gamma di accessori, rendendole un must per i collezionisti.

Ma le novità non finiscono qui! Gli appassionati di HeroQuest avranno la possibilità di espandere le loro avventure grazie al nuovo Quest Pack “Prophecy of Telor”. Questo set include 15 miniature e un quest book scritto da Stephen Baker con 13 nuove missioni ambientate in luoghi misteriosi e ricchi di sfide.

Inoltre, il quest book “Spirit Queen’s Torment” di Teos Abadia offre altre 14 missioni emozionanti. Nel ruolo di un eroe bardo, i giocatori dovranno affrontare la malvagia regina degli spiriti e svelare il suo oscuro complotto.

Tutti questi prodotti sono disponibili per il preordine sull’e-commerce Hasbro Pulse, dove troverete ulteriori dettagli, informazioni e immagini di alta qualità. Questo è l’anno perfetto per scoprire queste incredibili aggiunte alla collezione Hasbro e regalare un Natale pieno di avventure e azione. Noi vi invitiamo a seguire le pagine di tuttotek.it per essere sempre aggiornati sul mondo nerd e non solo!