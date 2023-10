PS Plus Extra e Premium: leakkati i giochi di ottobre 2023

Un noto leaker ha pubblicato l’elenco di alcuni dei giochi che dovrebbero essere inclusi in PS Plus Extra e Premium nel mese di ottobre 2023

Sony dovrebbe svelare i giochi inclusi negli abbonamenti PS Plus Extra e Premium per questo mese mercoledì 11 ottobre 2023, mentre il rilascio avverrà una settimana dopo, il 17 ottobre, ma potete già dare un’occhiata in anteprima al (presunto) elenco dal momento che quest’ultimo è appena trapelato in rete. È probabile che PS Plus Extra e Premium vedano circa 20 nuovi titoli nel proprio catalogo come avvenuto già a settembre e 7 giochi sono stati già resi noti da un noto leaker. Tutte le fughe di notizie vanno prese con le pinze, ormai lo sapete, indipendentemente dalla loro origine, ma il leaker Billbil-kun ha un curriculum pressoché impressionante. In passato ha fatto trapelare con precisione titoli PS Plus, giochi gratuiti dell’Epic Games Store e altro ancora, per cui si è guadagnato la fiducia di buona parte della community. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PS Plus Extra e Premium: Disco Elysium e Gotham Knights tra i giochi di ottobre 2023?

Secondo Billbil-kun, i titoli in arrivo su PS Plus Extra e Premium questo mese (ottobre 2023) includono Elite Dangerous, Dead Island: Definitive Edition, Disco Elysium, FAR: Changing Tides, Gotham Knights, Gungrave G.O.R.E. e The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Sebbene quest’ultimo sia l’unico titolo horror vero e proprio, è difficile ignorare la popolarità degli zombie ad Halloween (Dead Island). Nel complesso, per essere solo un assaggio dell’offerta del mese, sembra un’anteprima piuttosto apprezzabile. Sebbene la parola di Billbil-kun sia più che sufficiente per molti, va notato che anche Gotham Knights su PS Plus è un buon esempio di quanto sia affidabile questo leak. Il gioco in questione è infatti arrivato di recente su Xbox Game Pass e, sebbene non sia necessariamente troppo ricorrente che un gioco si unisca a entrambi i servizi a così breve distanza, ciò non è nemmeno inaudito. Per quanto riguarda gli altri giochi citati, Elite Dangerous è un titolo di simulazione di volo spaziale, mentre Disco Elysium è un RPG isometrico open-world decisamente molto apprezzato. Far: Changing Tides è un titolo più piccolo tra gli indie, un gioco d’avventura in cui i giocatori attraversano con la loro barca un mondo apocalittico, mentre lo sparatutto d’azione in terza persona Gungrave G.O.R.E. completa questa “anteprima” trapelata dei giochi PS Plus Extra e Premium di ottobre 2023.

