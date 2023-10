PS5: annunciata l’uscita della SLIM

Come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia che nessuno si aspettava: PS5 SLIM ha una data d’uscita. Scoprite insieme a noi i dettagli

Sin dalla notte dei tempi, si sa che il regalo perfetto ad ogni Natale è una nuova console per giocare. Allora perché quest’anno non approfittarne con la PS5 SLIM che ha finalmente una data d’uscita ufficiale: novembre 2023. In realtà, questa data è valida soltanto per il mercato statunitense. Arrivata come un fulmine al ciel sereno, questa notizia arriva a smuovere il mondo videoludico con una nuova console next-gen firmata PlayStation, che (addirittura) diventerà l’unico modello in commercio sostituendo completamente la PS5 originale attualmente ancora in vendita. A quanto pare lo scopo è quello di garantire una maggior flessibilità per i videogiocatori, perché la PS5 SLIM includerà tutte le caratteristiche del modello predecessore in un formato in miniatura.

PS5 SLIM: data d’uscita e caratteristiche tecniche

Tramite un annuncio in sordina sul blog ufficiale PlayStation, arriva il comunicato circa la data d’uscita ufficiale per la PS5 Slim: il modello in miniatura che sostituirà completamente la versione precedente. Infatti, la nuova console ha un volume ridotto del 30%, il peso del 18% e del 24% paragonata alle PS5 precedenti. Ci saranno quattro pannelli separati a comporre la cover, con la parte superiore lucida e la parte inferiore opaca. Inoltre, se acquisterete la versione PS5 Digital Edition, si potrà comprare poi successivamente il lettore Ultra HD Blu-ray venduto alla modica cifra di 119.99€.

Ma quando sarà disponibile? La PS5 ha differenti date d’uscita: mentre negli USA sarà venduta da novembre, gli altri mercati dovranno aspettare man mano che la console sarà resa disponibile nei mesi successivi. Il prezzo? 549.99€ per la versione con il lettore UHD, 449.99€ per la versione Digital.

Che ne dite? Per voi, allora, è arrivato il momento di mettere mano sulla console next-gen firmata PlayStation? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non solo, restate sintonizzati su tuttotek.it.