Alan Wake 2: trailer di recap per gli eventi del primo episodio

“Nelle puntate precedenti”, son tanti da rimembrar gli eventi: il nuovo trailer di Alan Wake 2 ci fornisce un recap del predecessore

Il team di sviluppo Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer in vista dell’uscita di Alan Wake 2 più avanti nel mese: si tratta di un recap degli eventi nel predecessore mirato ad aiutare i giocatori a restare al passo con la trama. Potete trovarlo qui sotto. Il video di presentazione offre un cinematografico sguardo a quanto avvenuto nel primo titolo, ambientato tredici anni prima di questo sequel. Prima di tuffarci nel titolo, abbiamo modo di riscoprire come l’eponimo protagonista si è ritrovato nella sua personalissima selva oscura. Inoltre, sempre nel video a seguire possiamo anche scoprire che ne è stato della città di Bright Falls. In generale, si tratta di una visione perfetta per Halloween, non c’è dubbio!

Recap e non solo: la seconda giovinezza dello scrittore nei trailer di Alan Wake 2

L’uscita del trailer è solo uno dei modi con cui i giocatori possono rinfrescarsi la memoria con la storia di Alan Wake. Questa settimana, infatti, Remedy ha collaborato con Epic Games per un altro recap, giocabile interamente su Fortnite. Oltre all’arrivo ormai imminente del personaggio come skin nel negozio oggetti del battle royale, il direttore creativo Sam Lake ha a sua volta narrato la storia del primo capitolo in un video a parte. Il gioco esce tra una settimana esatta, il 27 ottobre, su PC, PS5, Xbox Series X e Xbox Serie S, Il direttore Kyle Rowly ha inoltre svelato che il gioco si ispira in parte a Silent Hill per l’enfasi sull’atmosfera. Noi, sulla fiducia, abbiamo i brividi già ora!

Ora sta a voi dirci la vostra: siete in hype per questo sequel? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.