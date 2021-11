PlayStation: registrata la patente di un nuovo controller per mobile

Di recente Sony sembra aver registrato la patente per un nuovo controller PlayStation con il quale giocare su dispositivi mobile

Sony si è già mossa da tempo verso il mercato mobile per il suo marchio PlayStation: pensiamo ad esempio alla possibilità, già da alcuni anni, di associare il controller DualShock PS4 ai telefoni Android, o agli smartphone stessi prodotti dall’azienda. Infatti i modelli Xperia, che consentono di collegare direttamente i due dispositivi, permettono anche di poter giocare sin da subito a numerosi titoli anche PS4, attraverso il remote play della console. Adesso, la patente che la società sembra aver brevettato potrebbe condurre ad un ulteriore passo in avanti, con il debutto di un controller apposito per videogiocare in portabilità.

Sguardo volto verso il mercato mobile con il controller PlayStation

Più di un mese fa SIE ha assunto Nicola Sebastiani, personaggio più che rilevante per il ruolo che egli ha avuto in passato all’interno di Apple, nella sezione mobile gaming della compagnia denominata Apple Arcade. Inoltre, anche lo stesso CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha affermato più volte la sua intenzione di introdurre le esclusive PS in ulteriori categorie del mercato videoludico, tra cui quella mobile e PC.

Nelle scorse ore, Sony ha depositato un brevetto per quello che parrebbe essere un controller PlayStation, ideato per dispositivi mobile. Si tratta di uno strumento suddiviso in due impugnature simili a quelle del caratteristico DualShock 4, poste ai lati di quello che sarà lo schermo del telefono o device mobile in questione. In un’immagine diffusa possiamo vedere il suddetto controller, anche se in essa non è visibile quella che viene descritta dalla patente come una “parte che può essere inclinata dall’utente, e che rileva la direzione e la quantità con il quale viene inclinata”.

Ricordiamo che Sony continua ad avanzare l’espansione di PlayStation sulle altre piattaforme, e le sue intenzioni sono dimostrate non solo per mezzo del sempre più diffuso streaming di giochi con PS Now, ma anche con la recente strutturazione di una divisione vera e propria dedicata al PC gaming. Ciò è stato effettuato andando ad sostituire quella che inizialmente era “PlayStation Mobile”, e che si riferiva non tanto agli smartphone, ma alla tanto bistrattata e ormai dimenticata PSVITA.

