PlayStation: Sony crea ufficialmente PlayStation PC

Attraverso un recente cambiamento di nome, Sony ha dato origine al marchio PlayStation PC per i suoi giochi

Pare che la storica separazione che caratterizzava il brand PlayStation dalla piattaforma PC stia sempre più sfumando e fondendosi con quest’ultima. Già da qualche anno è possibile fruire dei titoli esclusivi PlayStation attraverso il PS Now: giochi come Bloodborne, Uncharted, Horizon Zero Dawn, The Last of Us sono infatti accessibili su ogni genere di PC attraverso il servizio di streaming creato dall’azienda. Tuttavia, anche questo tipo di cloud gaming ha delle limitazioni, come la latenza elevata che appare spesso in alcuni giochi, o le problematiche causate da una connessione non sufficientemente veloce.

PlayStation e PC finalmente uniti

Nel corso del 2021 il CEO di Sony Interactive Entertaiment, Jim Ryan, ha affermato come portare i giochi ed esclusive PlayStation su PC fosse un’opportunità per mostrarli ad un pubblico più ampio, dando maggiore riconoscimento allo sviluppo di videogiochi. In un’intervista disse anche come avrebbe desiderato trasformare questo media in una cosa più grande, rapportabile ad altri generi di intrattenimento come il cinema. Ulteriore mossa che ha evidenziato la crescente presenza del brand PlayStation sul PC è il porting di un gran numero di titoli avvenuto negli ultimi tempi, e che proseguirà sempre di più anche nei prossimi anni, con ad esempio l’arrivo della remaster di Uncharted: Legacy of Thieves Collection e di God of War su Steam.

Dunque PlayStation si trova in procinto di cambiare le sue politiche in modo definitivo, alterando anche il nome PlayStation Mobile in “PlayStation PC”. Inoltre, la compagnia con questo stesso nome era stata formata già durante l’anno. Da ricordare anche l’acquisizione di uno studio specializzato nel porting di videogiochi su PC, Nixxes Software. Può darsi che ben presto avremo quindi modo di vedere anche altri importanti giochi attesi da coloro che non hanno accesso ad una console PS4 o PS5 e che si sono scatenati alla visione di rumor piuttosto vaghi, come il vociferato arrivo di Bloodborne.

