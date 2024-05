Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, l’uscita del trailer

Warner Bros Animation ci ha confermato che tra poco ci svelerà la data d’uscita del primo trailer de Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, il nuovo film d’animazione direttamente dal mondo del Signore degli Anelli

Tutti i fan della saga de Il Signore degli Anelli creata dal mitico J.R.R. Tolkien stanno provando la vera goduria in questi giorni. Infatti non solo ci hanno annunciato il nuovo film de Il Signore degli Anelli con il Gollum protagonista, ma sembra che adesso la Warner Bros. Animation ci abbia voluto annunciare la data d’uscita del primo trailer de Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, film d’animazione ambientato nel mondo fantasy in arrivo a dicembre. I primi dettagli sono stati condivisi nel 2021 durante le celebrazioni del 20° anniversario della saga cinematografica. Sarà un film d’animazione realizzato in collaborazione tra WB Animation e Solo Entertainment con sede a Tokyo. WB Animation ha confermato che i primi materiali del film saranno mostrati all’Annecy Film Festival il prossimo mese nel corso del panel dedicato al film.

Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, uscita del trailer e trama del film

Pochi giorni fa hanno diffuso online le immagini ufficiali del film e ci anticipano le atmosfere che vedremo. La storia sarà ambientata 200 anni prima della missione di Frodo di distruggere l’anello. Il regista del film è Kenji Kamiyama e della sceneggiatura se ne occupano Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. L’irascibile re Rohan che tenta di proteggere il suo popolo avrà la voce del veterano Brian Cox. La voce della figlia maschiaccio Hera sarà quella di Gaia Wise, mentre Luke Pasqualino interpreta Wolf, il leader di una fazione rivale che cerca vendetta contro Helm, mentre rivedremo Miranda Otto nei panni di Eowyn, che sarà la narratrice della storia passata.

Che ne pensate? Curiosi di vedere il trailer? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

