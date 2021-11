RAIN CODE: svelato il nuovo gioco dai creatori di Danganronpa

Il nuovo gioco a cui lavorerà Kazutaka Kodaka, celebre creatore della serie di Danganronpa, prenderà il nome di RAIN CODE

In celebrazione del decimo anniversario della serie di Danganronpa, si è tenuto questo sabato un evento online dedicato ad essa, chiamato Danganronpa 10th Anniversay Event: Ultimate Class Reunion. Tra i vari ospiti apparsi nel corso della trasmissione, si sono visti numerose voci importanti nell’industria, tra cui alcuni dei doppiatori dei principali personaggi della serie: Yoko Hikasa (Kyoko Kirigiri), Megumi Ogata (Makoto Naegi e Nagito Komaeda), Megumi Toyoguchi (Junko Enoshima). Ed è stato proprio durante questo evento che si è deciso di rivelare anche alcuni dettagli del nuovo gioco dell’ideatore della saga di Danganronpa, Kazutaka Kodaka: anche questo sarà distribuito da Spike Chunsoft, e si chiamerà RAIN CODE.

Dopo gli omicidi di Danganronpa, RAIN CODE sarà un nuovo gioco di misteri soprannaturali

Com’è ormai caratteristico per i giochi giapponesi, il nuovo progetto ha in realtà un nome ben più lungo, ovvero Chou Tantei Jikenbo Raincode, che tradotto in inglese sarà “Ultimate Detective Case Files Raincode” o “Enigma Archives: RAINCODE”. RAIN CODE è stato creato grazie ad una collaborazione tra la casa videoludica e il nuovo studio nella quale risiede il team dietro la saga di Danganronpa, Too Kyo Games, creatori anche di World’s End Club, Death Comes True e Tribe Nine.

Alla creazione del gioco torneranno anche il compositore Masafumi Takada e la character designer Rui Komatsuzaki, mentre Kodaka sarà incaricato di scrivere lo scenario. Al posto dei sanguinosi omicidi di Danganronpa, si darà lo spazio ad un genere investigativo più tendente al “mistero dark fantasy”. Lo stesso Kodaka definisce il titolo come un’avventura misteriosa mai vista prima d’ora.

Negli screenshot rivelati si può denotare lo stile di design tipico delle opere dello studio. In una prima key visual è inoltre visibile il protagonista di RAIN CODE, un giovane con l’abito da investigatore, insieme alla futura co-protagonista vestita da goth-loli. In più, le varie figure spiritiche di contorno fanno decisamente presagire degli elementi soprannaturali. Non è stato ancora confermato un possibile rilascio al di fuori del Giappone, ma considerata la fama di Danganronpa in occidente, è probabile che giungerà presto anche qui.

In caso non abbiate ancora avuto modo di recuperare Danganronpa, saga piena di sarcasmo e irriverenza, basata sul risolvere misteriosi omicidi per sopravvivere, potrete nuovamente porvi rimedio a partire dal 3 dicembre, con l’arrivo di Danganronpa Decadence su Nintendo Switch.

