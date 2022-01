OIES: al via il corso “eSports for Business”

Tramite comunicato stampa, l’OIES ha annunciato di aver dato il via ad un nuovo progetto, il corso eSports for Business: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il mondo degli eSports cresce ogni giorno a ritmo serratissimo, sia all’estero sia nella nostra ridente Italia. Esattamente come l’influenza dell’Osservatorio Italiano eSports, il progetto spin-off di Sport Digital House, la digital agency focalizzata sul settore dello sport e che sviluppa innovative strategie di funnel marketing. Dopo l’acquisizione di molte aziende, come Nicecactus e Calciatori Brutti, e l’avvio di numerosi ed importanti progetti, tramite comunicato stampa l’OIES ha annunciato anche il suo primo corso dedicato al mondo degli sport elettronici. Il corso si chiama eSports for Business ed è un percorso formativo per professionisti, team ed agenzie che consente di acquisire le competenze necessarie per offrire servizi e consulenze alle aziende in eSports e gaming. Il corso rappresenta anche uno strumento per ottenere l’attestazione OIES Badge, la prima in Italia che attesta le qualità consulenziali sull’eSports e il gaming. Inoltre, vuole avvicinare e formare agenzie, team e professionisti emergenti nell’approfondimento delle competenze fondamentali per operare con i brand.

Il corso si divide in sette moduli consultabili on demand e tenuti da professionisti del settore. I moduli raggruppano anche gli argomenti su cui verte il test dell’OIES Badge e sono i seguenti:

Scenario eSports e Istituzioni – Docente Riccardo Lichene, eSport reporter Corriere della Sera Entertainment e Piattaforme – Docente Mattia Guainazzi, co-founder Outplayed Project Management – Docente Alessandro Prunesti, Digital Marketing Manager e Corporate Training Specialist Business, marketing e consulenza – Docente Geo Ceccarelli, Chief Growth Officer Gruppo Roncaglia Legal – Docente Marco Galli, Senior Associate Technology, IP Law ed eSports Coordinator Gattai, Minoli, Partners Gamification – Docenti Marco Segatto, Co-Founder ProjectFun / Edoardo Parisi, Co-Founder & CEO Unipiazza Publisher, licenze ed eventi – Docente Alessio Cicolari, CEO Ak Informatica

eSports for Business: il corso dell’OIES per i professionisti del settore

Rispetto ai canonici corsi di formazione, gli interessati ptorannos cegliere di acquistare l’intero corso con tutti i moduli oppure i singoli a cui sono interessati. Ogni utente è autonomo nel creare il proprio piano di studi. Per frequentare il corso è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’OIES. Il badge verrà rilasciato dall’Osservatorio dopo un test di verifica sui requisiti minimi stilati dal Comitato Scientifico. Tutti coloro che lo otterranno verranno iscritti nel Registro Pubblico degli eSports, il primo elenco professionale del settore consultabile dalle aziende.

Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori di OIES, hanno commentato a tal proposito:

“L’Osservatorio Italiano Esports dimostra ancora una volta di essere in prima linea per innalzare il livello professionale del settore. Con questo corso vogliamo fornire gli strumenti per permettere agli operatori emergenti di formarsi e qualificarsi sul mercato: tutto con una sola dinamica, accessibile e di valore. Attraverso l’OIES Badge consentiremo al mercato esportivo di qualificare i suoi operatori e di colmare il gap che finora ha rallentato la sua crescita.

Trovate maggiori informazioni sul corso eSports for Business sul sito dell'OIES.