OIES: nuova collaborazione, nasce REPX eSports Payments!

Tramite comunicato stampa, l’OIES ha annunciato una nuova collaborazione da cui nasce REPX eSports Payments, il nuovo sistema di pagamento per i videogiocatori

L’Osservatorio Italiano di eSports continua la sua ascesa nel mondo degli eSports con tante nuove collaborazioni. Dopo la nascita dell’OIES Consulting, la partnership con Calciatori Brutti e il Team eSports Revolution, torniamo a parlarne a seguito di un comunicato stampa, in cui viene annunciata una nuova collaborazione. Dall’affiliazione con REPX, una innovativa fintech che sta rivoluzionando il settore bancario tradizionale combinando la tecnologia di pagamento e la passione di miliardi di fan in tutto il mondo, nasce eSports Payments, un nuovo sistema di pagamento dedicato ai videogiocatori. Innovativa per natura e per destino, a REPX non poteva di certo sfuggire il trend impressionante di crescita vissuto dagli eSports.

REPX ha quindi sviluppato una nuova piattaforma e una carta di pagamento, totalmente pensate per il mondo di videogiocatori degli eSports e in collaborazione con l’OIES Consulting. Partendo dalla constatazione che l’accesso ai servizi bancari è un problema per i videogiocatori da quando esiste la rete, la società ha sviluppato il servizio eSports Payments con l’obiettivo di risolvere queste difficoltà e di fornire soluzioni nuove e inedite. Francesco di Leo, Chairman di REPX, ha spiegato:

REPX eSports Payments sarà il primo prodotto sul mercato in grado di rappresentare le esigenze specifiche dei videogiocatori: propone una struttura di interazione e funzionamento gamificata e delle reward pensate per premiare l’uso frequente e sinergico con i partner. La caratteristica principale del servizio sarà la facilità di accesso: uno smartphone e un documento di identità apriranno a chiunque al di sopra dei 10 anni di età la possibilità di avere una propria presenza economica sul web. Il 35% dei ragazzi al di sotto dei 27 anni non ha un conto corrente ed è spaventato dalle procedure lunghe, burocratiche e macchinose di una banca tradizionale. Con REPX eSports Payments puntiamo a un target di giovani attivamente interessati ad un servizio bancario su misura per loro, con facilità di accesso, di utilizzo e di integrazione con la loro passione per i videogiocatori. Francesco de Leo

Dalla collaborazione fra l’OIES e REPX nasce eSports Payments: nuova frontiera dei pagamenti virtuali?

Ovviamente è arrivato anche il commento di Enrico Gelfi e Luigi Caputo, i due fondatori dell’OIES, che hanno affermato:

Ciò che si prefigge di ottenere REPX negli eSports è una vera e propria rivoluzione. Il tutto facendo una cosa semplicissima: adattando le idee di marketing tradizionali ad un mercato con specificità molto forti. Ma a volte, si sa, le idee più semplici sono le più efficaci. E a vincere sono coloro i quali dimostrano di sapersi adattare meglio. Noi siamo orgogliosi che in seno al nostro network si stiano sviluppando progetti sempre più innovativi. Non è la prima volta che contribuiamo con l’OIES Consulting alla nascita di nuove iniziative dedicate al mondo videoludico, ed è nostra intenzione insistere perché questo mercato esprima sempre di più e sempre meglio tutte le proprie potenzialità. Luigi Caputo, Enrico Gelfi

Nasce quindi questa nuova collaborazione e questo innovativo metodo di pagamento dalla collaborazione fra REPX e l’OIES, tale eSports Payments. Vedremo come, nel corso del tempo, riuscirà ad inserirsi nel mercato del videogioco e se davvero sarà una mossa vincente. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!