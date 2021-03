Nier Replicant: un nuovo gameplay trailer mostra due aree

A meno di un mese dalla sua uscita globale, Nier Replicant ver.1.2247448713 torna a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer, incentrato su due iconiche aree del gioco originale

Come già annunciato qualche tempo fa, durante il Tokyo Game Show 2020, Nier Replicant ver.1.22474487139… è in dirittura d’arrivo e il prossimo 23 aprile potremo averlo finalmente tra le nostre trepidanti mani. Mostrato a sorpresa nel marzo dello scorso anno, quando eravamo in pieno lockdown e una buona notizia era davvero confortante, la versione aggiornata del classico per PlayStation 3 ha davvero fatto gioire i fan di Yoko Taro sparsi per il globo. L’enorme successo di Nier Automata, che pur non essendo esente da difetti ha comunque fatto emozionare gran parte degli appassionati, ha portato Square Enix a riesumare l’IP. E visto quanto poco era stato considerato Nier ai tempi della sua uscita originale in occidente, nell’ormai lontano 2010, la mossa di portare questa versione fra il remake e la remastered è quanto mai azzeccata.

E a meno di un mese dalla sua uscita, Square Enix e Toylogic, l’azienda che si sta attivamente occupando dello sviluppo, hanno rilasciato del nuovo contenuto gameplay sotto forma di trailer. Potete trovare il filmato qua sotto a metà pagina ed è anche piuttosto longevo. Vengono mostrate due aree, Junk Heap e The Aerie, anche se in realtà il focus principale è gettato sui boss che incontrerete in quelle specifiche location. Vi lasciamo al trailer.

Nier Replicant torna a mostrarsi con un gameplay trailer a meno di un mese dal lancio

In Nier Replicant ver.1.22474487139… impersoneremo un giovane ragazzo e sua sorella Yonah, afflitta dal morbo chiamato Black Scrawl. Come è ben chiaro, il nostro scopo sarà quello di trovare una cura e, nel corso dell’avventura, incontreremo e ci alleeremo a personaggi cult come il libro parlante Grimoire Weiss, Kaine o Emil. Tralasciando le ovvie migliorie grafiche e al sistema di combattimento, questa versione aggiornata di Nier Replicant vanterà anche un doppiaggio completo, musica riarrangiata e anche nuove tracce musicali. Nier Replicant ver.1.22474487139… sarà disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC a fine aprile e sono già previsti DLC post lancio gratuiti che aggiungeranno nuove armi.

Avete visto il nuovo gameplay trailer di Nier Replicant ver.1.22474487139…? Che cosa ne pensate di questo revamp della serie di Yoko Taro? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!