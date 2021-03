Xiaomi Mi 11: i nuovi flagship finalmente disponibili

Con l’evento di oggi, Xiaomi ha presentato quattro modelli della linea Mi 11, mostrando le loro peculiarità e i prezzi. Vediamo insieme il tutto

Con l’evento streaming Xiaomi 2021, l’azienda cinese ha presentato i nuovi componenti della famiglia Mi 11: Xiaomi Mi 11 Lite, 11 Lite 5G, 11i ed infine 11 Ultra. Tutti montano componenti di fascia alta come lo Snapdragon 888, comparti fotografici composti da 3 lenti e ricarica rapida da ben 33W. Entriamo insieme nel dettaglio di questi device.

Xiaomi Mi 11: caratteristiche

Prima di entrare nei dettagli tecnici di ogni smartphone, analizziamo l’estetica di questi device e possiamo iniziare dalla scocca posteriore. Qui abbiamo una scocca posteriore con il logo Xiaomi posizionato in basso e il comparto fotografico installato nella sezione superiore. Da notare che nei modelli Lite viene usata una scocca piatta a differenza del Mi 11i e Mi 11 Ultra dove la scocca è curvata. Tutti montano ben 3 lenti: la principale, la lente grandangolare e la lente macro. Piccola nota sul Mi 11 Ultra in quanto monta una lente teleobiettivo al posto della macro insieme ad un display posteriore. Questo display da 1.1″ AMOLED viene usato per la funzione AOD – Always On Display, fornire un’anteprima per i selfie effettuati con la fotocamera posteriore e per mostrare le notifiche.

Successivamente, lungo il bordo destro troviamo i pulsanti di controllo volume e il pulsante d’accensione con lettore d’impronte digitale integrato — il Mi 11 Ultra usa un lettore d’impronte sotto schermo — ed infine nel lato inferiore abbiamo la combo microfono/speaker, il connettore Type-C e il carrello DualSIM. Per concludere, abbiamo il display AMOLED da 6,55″ per i modelli Lite, 6,67″ per il Mi 11i ed infine 6,87″ per il Mi 11 Ultra. Le varianti Lite hanno una risoluzione FHD+, con refresh rate da 90Hz e la fotocamera frontale posizionata in alto a sinistra in stile foro. Il Mi 11i ha anch’esso una risoluzione FHD+ ma la frequenza d’aggiornamento è da ben 120Hz con fotocamera frontale posizionata centralmente nel display — sempre in stile foro. Infine il Mi 11 Ultra possiede una risoluzione WQHD+ con 120Hz di refresh rate e fotocamera frontale in stile foro in alto a sinistra.

Per concludere, l’alimentazione di queste device non è da meno. Per i modelli Lite, abbiamo ben 4250mAh di batteria con la possibilità di sfruttare 33W per la ricarica rapida. Il Mi 11i presenta una batteria da 4520mAh e anch’essa con ricarica rapida da 33W. In conclusione, il Mi 11 Ultra ha una batteria da ben 5000mAh, in grado di caricarsi al 100% in 36 minuti grazie ai 67W di potenza — sia cablata che wireless.

Xiaomi Mi 11 Lite: scheda tecnica

Display: piatto AMOLED da 6,55″ FHD+, refresh rate 90Hz, Gorilla Glass 5

piatto AMOLED da 6,55″ FHD+, refresh rate 90Hz, Gorilla Glass 5 SoC: Qualcomm Snapdragon 732G , octa-core; GPU Adreno 618

Qualcomm Snapdragon 732G , octa-core; GPU Adreno 618 Memoria: 6/8GB RAM, 64/128GB; non espandibile

6/8GB RAM, 64/128GB; non espandibile Fotocamere posteriori : 64MP principale, apertura f/1.8 8MP grandangolare, apertura f/2.2 5MP macro, apertura f/2.4

: Fotocamera anteriore : 16MP, apertura f/2.4

: 16MP, apertura f/2.4 Sensori: lettore impronte digitale laterale, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

lettore impronte digitale laterale, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: 4250 mAh, ricarica rapida da 33W

4250 mAh, ricarica rapida da 33W Altro: Dual SIM, NFC, dual speaker

Dual SIM, NFC, dual speaker Colorazioni: Boba Black, Peach Pink, Bubblegum Blue

Boba Black, Peach Pink, Bubblegum Blue Dimensioni e peso : 160.53 x 75.73 x 6.81 (LxAxP); 157g

: 160.53 x 75.73 x 6.81 (LxAxP); 157g Sistema operativo: MIUI 12, basato su Android 11



Xiaomi Mi 11 Lite 5G: scheda tecnica

Display: piatto AMOLED da 6,55″ FHD+, refresh rate 90Hz, Gorilla Glass 6

piatto AMOLED da 6,55″ FHD+, refresh rate 90Hz, Gorilla Glass 6 SoC: Qualcomm Snapdragon 780G , octa-core; GPU Adreno 642

Qualcomm Snapdragon 780G , octa-core; GPU Adreno 642 Memoria: 6/8GB RAM, 128GB; non espandibile

6/8GB RAM, 128GB; non espandibile Fotocamere posteriori : 64MP principale, apertura f/1.8 8MP grandangolare, apertura f/2.2 5MP macro, apertura f/2.4

: Fotocamera anteriore : 20MP, apertura f/2.4

: 20MP, apertura f/2.4 Sensori: lettore impronte digitale laterale, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

lettore impronte digitale laterale, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: 4250 mAh, ricarica rapida da 33W

4250 mAh, ricarica rapida da 33W Altro: Dual SIM, NFC, dual speaker

Dual SIM, NFC, dual speaker Colorazioni: Truffle Black, Citrus Yellow, Mint Green

Truffle Black, Citrus Yellow, Mint Green Dimensioni e peso : 160.53 x 75.73 x 6.81 (LxAxP); 159g

: 160.53 x 75.73 x 6.81 (LxAxP); 159g Sistema operativo: MIUI 12, basato su Android 11



Xiaomi Mi 11i: scheda tecnica

Display: piatto AMOLED da 6,67″ FHD+, refresh rate 120Hz, Gorilla Glass 5

piatto AMOLED da 6,67″ FHD+, refresh rate 120Hz, Gorilla Glass 5 SoC: Qualcomm Snapdragon 888 5G , octa-core; GPU Adreno 660

Qualcomm Snapdragon 888 5G , octa-core; GPU Adreno 660 Memoria: 8GB RAM, 128/256GB; non espandibile

8GB RAM, 128/256GB; non espandibile Fotocamere posteriori : 108MP principale, apertura f/1.8 8MP grandangolare, apertura f/2.2 5MP macro, apertura f/2.4

: Fotocamera anteriore : 20MP, apertura f/2.5

: 20MP, apertura f/2.5 Sensori: lettore impronte digitale laterale, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

lettore impronte digitale laterale, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: 4520 mAh, ricarica rapida da 33W

4520 mAh, ricarica rapida da 33W Altro: Dual SIM, NFC, dual speaker

Dual SIM, NFC, dual speaker Colorazioni: Celestial Silver, Frosty White, Cosmic Black

Celestial Silver, Frosty White, Cosmic Black Dimensioni e peso : 163.7 x 76.4 x 7.8 (LxAxP); 196g

: 163.7 x 76.4 x 7.8 (LxAxP); 196g Sistema operativo: MIUI 12, basato su Android 11

Xiaomi Mi 11 Ultra: scheda tecnica

Display: curvo AMOLED da 6,81″ WQHD+, refresh rate 120Hz, Gorilla Glass Victus

curvo AMOLED da 6,81″ WQHD+, refresh rate 120Hz, Gorilla Glass Victus SoC: Qualcomm Snapdragon 888 5G , octa-core; GPU Adreno 660

Qualcomm Snapdragon 888 5G , octa-core; GPU Adreno 660 Memoria: 12GB RAM, 256GB; non spandibile

12GB RAM, 256GB; non spandibile Fotocamere posteriori : 50MP principale, apertura f/2.0 48MP grandangolare, apertura f/4.1 48MP teleobiettivo, apertura f/2.4

: Fotocamera anteriore : 20MP, apertura f/2.2

: 20MP, apertura f/2.2 Sensori: lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: 5000 mAh, ricarica rapida da 67W, ricarica wireless 67W, ricarica wireless inversa 10W

5000 mAh, ricarica rapida da 67W, ricarica wireless 67W, ricarica wireless inversa 10W Altro: Dual SIM, NFC, dual speaker, IP68

Dual SIM, NFC, dual speaker, IP68 Colorazioni: Ceramic White, Ceramic Black

Ceramic White, Ceramic Black Dimensioni e peso : 164.3 x 74.6 x 8.4 (LxAxP); 234g

: 164.3 x 74.6 x 8.4 (LxAxP); 234g Sistema operativo: MIUI 12, basato su Android 11

Prezzi e disponibilità

I dispositivi saranno disponibili in tutte le loro colorazioni a partire dalle prossime settimane con i seguenti prezzi:

Xiaomi Mi 11i: a partire da 649€ per la versione da 8GB RAM/128GB ROM

per la versione da ROM Mi 11 Lite: a partire da 299€ per la versione 6GB RAM/64GB ROM

per la versione ROM Mi 11 Lite 5G: a partire da 369€ per la versione 6GB RAM/128GB ROM

per la versione ROM Xiaomi Mi 11 Ultra: 1.199€ nella versione da 12GB RAM/256GB ROM

Cosa ne pensate dei nuovi smartphone Xiaomi? Li acquisterete quando saranno disponibili? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.