Deathloop: nuovi dettagli sul ruolo e sulla storia di Julianna

Nuove informazioni sull’fps di casa Arkane. Il narrative designer rivela nuovi dettagli fondamentali sulla storia di Julianna all’interno di Deathloop

Sin dall’annuncio in uno degli scorsi State of Play di Sony, Deathloop ha subito convinto i giocatori grazie alle innovazioni stilistiche e di gameplay mostrate all’interno del trailer. Il gioco, esclusiva Sony in uscita il 21 maggio per PS5 e PC, è la nuova opera di Arkane Studios. La casa di sviluppo francese è nota per titoli quali Dishonored e Prey. Giochi dai quali Deathloop pesca a piene mani, soprattutto per quanto riguarda l’impostazione ludica in prima persona e per le abilità sovrannaturali. Oggi sono stati svelati alcuni aggiornamenti sulla storia del personaggio di Julianna e sul suo ruolo in Deathloop.

Nuovi dettagli su Julianna e la sua storia in Deathloop

Originariamente pensato per uscire insieme a PS5, il gioco è stato rinviato successivamente a maggio. La trama si prefigura uno degli aspetti peculiari del gioco e contestualizza i “loop” temporali nel gameplay. Il protagonista del gioco, Colt Vahn, è un assassino in viaggio verso Blackreef con lo scopo di eliminare otto bersagli. L’eliminazione degli obiettivi permetterà a Colt di sbloccare i loop eterni e tornare alla normalità. In un intervista il narrative designer Bennett Smith ha parlato a proposito della storia di Julianna e del suo ruolo in Deathloop. Julianna è l’antagonista principale di Colt ed ha, al contrario di noi, l’obiettivo di mantenere i loop inalterati.

Lei, inoltre, agisce per motivi strettamente personali e vuole far diventare Colt più forte in modo da far risultare la caccia nei suoi confronti ancora più stimolante. Infine, il giocatore può mettersi nei panni di Julianna e invadere le partite di altri giocatori. Sebbene si abbia la facoltà di ignorare completamente questa opzione, Smith conferma che ci sarà ulteriore materiale riguardo la storia di Julianna. Anche se questa non sarà da considerarsi una vera e propria campagna secondaria, per i giocatori che vorranno avere il quadro completo della storia, potrebbe valerne la pena.

