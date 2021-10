Leggende Pokémon Arceus: ecco chi erano i Pokémon misteriosi dell’ultimo trailer

Chi erano i Pokémon celati nell’ultimo misterioso trailer di Leggende Pokémon: Arceus? Ve lo sveliamo in questo nostro articolo

Ricordate quel recente misterioso (e decisamente inquietante) teaser trailer di Leggende Pokémon: Arceus? Ebbene, il filmato, che appariva sgranato, è stato finalmente “ripristinato” e nel breve video appaiono alcuni Pokémon ben noti ai giocatori navigati della serie, vale a dire Zoroark e Zorua. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Leggende Pokémon Arceus: Zorua e Zoroark con le loro nuove forme regionali sono i protagonisti dell’ultimo trailer del gioco

Ebbene sì: buona parte della community videoludica aveva fatto supposizioni corrette per i Pokémon misteriosi celati nell’ultimo teaser trailer di Leggende Pokémon: Arceus. Si trattava proprio di Zoroark e Zorua, le creature in grado di evocare potenti illusioni. I Pokémon in questione appariranno nelle loro varianti regionali nella regione di Hisui. Al posto del classico colore scuro le creature saranno caratterizzate da un manto chiaro con sfumature rossastre. Sulla pagina giapponese del sito ufficiale della serie emerge che il typing di Zorua sarà Normale e Spettro. Una scelta decisamente interessante anche in ottica competitiva.

La regione di Hisui è il mondo principale che i giocatori esploreranno nel prossimo gioco di ruolo della saga. Jubilife Village offre una serie di attività diverse, dalla personalizzazione del personaggio alle operazioni fotografiche con Pokemon, ma è anche il luogo in cui i giocatori riceveranno missioni per esplorare la natura selvaggia. Una volta completata ogni quest, il giocatore tornerà a Jubilife per pianificare la prossima spedizione.

Questo ciclo di gioco è simile a Monster Hunter e The Pokemon Company ha già confermato che il gioco non sarà un open world. Tuttavia, le aree di Hisui sembrano abbastanza estese e dovrebbe essere interessante vedere quali nemici si incontrano (come i potenti Pokemon Nobili). Vi ricordiamo che Pokemon Legends: Arceus uscirà il 28 gennaio 2022 per Nintendo Switch. Avete giocato tutti (o quasi) i titoli della fortunata serie targata Nintendo e Game Freak? Allora vi consigliamo la lettura del nostro speciale sulle migliori feature di ogni generazione Pokémon.

