Riders Republic: offerta una prova gratis delle prime quattro ore di gioco

Anche se Riders Republic dista ancora pochi giorni dalla sua data d’uscita, nel frattempo ai giocatori sarà concesso di fare una prova gratis di quattro ore dello spericolato gioco Ubisoft

Ubisoft ha deciso di aumentare ancora la sua presenza nei giochi sportivi estremi, stavolta attraverso lo spericolato MMO Riders Republic, nel quale sarà possibile sfoggiare una guida priva di freni insieme alla propria vettura. La scelta inoltre non sarà limitata ai veicoli veri e propri, ma arriverà anche a consentire addirittura l’utilizzo di tute alari. Già la settimana scorsa c’è stata l’occasione di fruire gratuitamente per un giorno solo del gioco completo su PC, dov’è stato anche possibile provare le cinque specialità di carriera in single player, co-op e in multiplayer. Eppure, sembra che la prova sia tornata, e potrà durare fino a quattro ore gratis con il gioco completo.

Il gioco Riders Republic avrà quattro ore di prova gratis

Riders Republic ha subito diversi rinvii, passando da una data stabilita per febbraio che venne spostata a settembre, per poi essere posta infine ad ottobre inoltrato. Dunque il titolo potrebbe stare ancora sul punto di dover trovare il modo di partire con il piede giusto, e sondare le opinioni dei giocatori donando loro varie prove gratuite potrebbe tornare piuttosto utile al team di sviluppo. In più recenti news, Riders Republic sarà giocabile gratis per le prime quattro ore del gioco, e questa prova perdurerà fino al giorno di lancio del titolo. I progressi effettuati durante le partite verranno poi trasferiti verso la versione completa del gioco, nel caso si decidesse di acquistarlo.

Durante questa settimana di prova, ci sarà anche un evento che presenterà una “Mad Challenge” all’interno delle modalità di gioco. Essa sarà sbloccabile completando i tutorial ed ottenendo venti stelle. Chi si iscriverà alla sfida ed otterrà un posto tra i primi 10 in una gara con altri giocatori avrà modo di entrare a far parte dell’estrazione per decidere a chi andrà il premio. Un solo vincitore otterrà una bici ed una Gold Edition del gioco, mentre gli altri 100 candidati avranno esclusivamente la Gold Edition. Riders Republic uscirà il 28 ottobre, su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Stadia.

