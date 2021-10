Leggende Pokémon Arceus: l’ultimo trailer del gioco è “inquietante”

L’ultimo trailer di Leggende Pokémon Arceus rompe con la tradizione del brand assumendo tinte decisamente sinistre, vediamolo insieme

Probabilmente lo saprete: il marketing pre-lancio dei titoli Pokemon non stravolge mai l’immagine serena e spensierata delle creature di Nintendo e tende a seguire uno stile e una formula molto specifici, ormai rodati nel corso di lunghi decenni in modo abbastanza appropriato. The Pokemon Company sta invece adottando un approccio diverso con il suo prossimo titolo di punta, ossia, Leggende Pokémon Arceus, a dimostrarlo in modo pressoché inconfutabile è il “sinistro” trailer uscito proprio nelle scorse ore (per visionarlo vi basta cliccare sul player che vi proponiamo qui in basso). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Leggende Pokémon Arceus: qual è il pokémon di cui si parla nell’ultimo trailer?

Un teaser trailer di Leggende Pokémon Arceus appena rilasciato (che non mostra il gameplay reale) mostra tramite un’insolita serie di filmati trovati chissà dove un uomo in esplorazione nelle lande innevate della regione di Hisui. L’uomo, di cui si sente solo la voce, si imbatte prima un branco di Snorunt selvatici e, poi, in un Pokemon che dovrebbe somigliare a Growlithe o Vulpix prima di essere brutalmente aggredito da esso. O almeno così sembra.

Ovviamente, data l’ambientazione del periodo di Pokemon Legends: Arceus, c’è da chiedersi come questa persona stia registrando filmati. Forse sta usando l’Arceus Phone, l’anacronistico dispositivo simile a uno smartphone con una cover a forma di Arceus che è stato mostrato di recente da The Pokémon Company? Ancora più importante, c’è da chiedersi quale sia lo scopo di questo teaser: vedremo presto un trailer completo? La speranza c’è. Magari, visti i toni sinistri di questo filmato, ne seguirà un altro proprio il giorno di Halloween, chissà.

Per adesso, parte della community videoludica ha ipotizzato che il pokémon misterioso di cui parla l’uomo nel video sia Zorua o Zoroark, creature in grado di evocare illusioni angoscianti e dotate di sembianze canine. Per quanto riguarda il gioco in questione, pare che non sarà adotta in pieno la formula strutturale degli open world, maggiori dettagli al riguardo qui. In caso siate amanti del mondo dei mostriciattoli di Nintendo e Game Freak vi consigliamo la lettura del nostro speciale sulle migliori feature di ogni generazione.

