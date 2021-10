Leggende Pokémon: Arceus sarà davvero open world?

L’atteso Leggende Pokémon: Arceus potrebbe non essere l’open world che molti si aspettavano. Scopriamo insieme i dettagli in questa news

Non è un segreto che il connubio Pokémon ed open world popoli le fantasie dei fan da molto tempo ormai. Fin da prima del rilascio di Pokémon Spada e Scudo, i sostenitori della saga fantasticavano su di un nuovo titolo con una struttura simile a quella di Breath Of The Wild. Leggende Pokémon: Arceus si è subito imposto come il vero punto di svolta per la serie, che sembrava voler abbracciare una struttura completamente open world. Ora però, a pochi mesi dall’uscita, giungono nuove conferme che potrebbero lasciare alcuni fan con l’amaro in bocca.

Leggende Pokémon: Arceus potrebbe non essere un vero open world

Quando è stato mostrato per la prima volta al pubblico, Leggende Pokémon: Arceus è parso a molti come la svolta open world tanto agognata dalla community, complice sicuramente anche una grande somiglianza con l’ultimo titolo della serie Zelda. Ebbene ora The Pokémon Company rilascia nuove informazioni in merito, chiarendo una volta per tutte che questo nuovo titolo non sarà open world. O almeno non come molti avevano creduto fino adesso.

Il titolo infatti sarà strutturato in diverse macro aree esplorabili dal giocatore, il quale farà campo base al Jubilife Village. Qui sarà possibile accettare delle quest di varia natura che ci porteranno in giro per la regione di Hisui, in una struttura che invece di ricordare Breath Of The Wild, richiama la serie di titoli Monster Hunter. Aspetteremo di conoscere maggiori approfondimenti in futuro, in attesa di poter provare con mano il titolo.

E voi cosa ne pensate? Queste nuove dichiarazioni hanno deluso le vostre aspettative o siete ansiosi di mettere le mani su Leggende Pokémon: Arceus? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.