The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, rinviata ufficialmente l’uscita

Nintendo ha comunicato da poco tramite un video che l’uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è ufficialmente rinviata

Come un fulmine a ciel sereno è appena arrivata una spiacevole notizia per tutti i fan della saga di Zelda. Il tanto atteso sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild di Nintendo è stato ufficialmente posticipato. La conferma ufficiale arriva dal produttore della serie Eiji Aonuma in un video che annuncia l’uscita rinviata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ancora senza un titolo ufficiale.

Uscita rinviata per The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Il gioco in esclusiva su Switch è ora previsto per la primavera del 2023. Ecco di seguito quanto dichiarato da Aonuma riguardo l’uscita rinviata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2:

Per tutti quelli che non vedevano l’ora di giocare al nuovo Zelda quest’anno, ci scusiamo. Come annunciato in precedenza, l’avventura in questo sequel si svolgerà non solo a terra come nel gioco precedente, ma anche nei cieli. Tuttavia, il mondo è notevolmente ampliato e ci sarà una varietà di funzionalità smisurate con cui potrete divertirti, inclusi nuovi incontri ed elementi unici di gioco. Per rendere l’esperienza di questo titolo qualcosa di speciale, l’intero team di sviluppo sta continuando a lavorare diligentemente su questo gioco, quindi per favore aspettate ancora un po’.

Questa comunicazione sicuramente non renderà felici i fan che attendevano il sequel da molti anni. Il video dell’annuncio di Aonuma però riserva qualche piccola sorpresa. Infatti, in un piccolo frammento del nuovo filmato dal sequel di Breath of the Wild, abbiamo Link che sfodera la sua Master Sword ma sembra diversa dal solito. Non ci resta che attendere nuove informazioni a riguardo per saperne di più.

