FIFA 22: svelato il Team 2 per FUT Captains

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha svelato il Team 2 per FUT Captains, la nuova promo di FIFA 22 iniziata in aprile che va a celebrare i grandi capitani del presente e del passato

Continua lo strapotere calcistico videoludico di FIFA 22 che, privo di un vero e proprio rivale quest’anno (con una Konami rimasta impantanata sin dal principio in un eFootball non soddisfacente), macina vendite e nuovi utenti di settimana in settimana, pur non essendo chissà quale rivelazione contemporanea. Vi abbiamo infatti parlato delle nostre tiepide impressioni in una recensione della versione PC, che potete trovare cliccando qui, ma qualunque sia la temperatura che sentite quando si parla di FIFA, è innegabile che sia un franchise che smuova moltissimo il mercato, specialmente in Italia.

L’ultima iniziativa messa in campo per la modalità Ultimate Team da una Electronic Arts affezionatissima al suo brand è FUT Captains, una celebrazione dei più grandi capitani del calcio mondiale passati e presenti, che è andata ad aggiungere nuovi contenuti ed interessanti novità. La prima squadra risale alla scorsa settimana, mentre la seconda è stata resa disponibile proprio nelle scorse ore, e la potete trovare qua sotto in un Tweet ufficiale. Il secondo team di FUT Captains sarà disponibile da oggi al prossimo 22 aprile.

FIFA 22: cco i 15 Capitani selezionati per il Team 2 di FUT Captains

I capitani disponibili in questo secondo Team sono 11 Captains e 4 Hero Captains, vediamoli insieme:

Iván Córdoba | Hero Captain | Serie A

| Hero Captain | Serie A Robbie Keane | Hero Captain | Premier League

| Hero Captain | Premier League Joe Cole | Hero Captain | Premier League

| Hero Captain | Premier League Abedi Ayew | Hero Captain | Ligue 1

| Hero Captain | Ligue 1 Samir Handanovič | Captain | Inter | Serie A

| Captain | Inter | Serie A Lorenzo Pellegrini | Captain | Roma FC | Serie A

| Captain | Roma FC | Serie A José Fonte | Captain | Ligue 1 | LOSC Lille

| Captain | Ligue 1 | LOSC Lille James Ward-Prowse | Captain | Premier League | Southampton

| Captain | Premier League | Southampton Jordan Henderson | Captain | Premier League | Liverpool

| Captain | Premier League | Liverpool Alexandre Lacazette | Captain | Premier League | Arsenal

| Captain | Premier League | Arsenal Marcelo | Captain | LaLiga | Madrid

| Captain | LaLiga | Madrid Dušan Tadić | Captain | Eredivisie (NED 1) | Ajax

| Captain | Eredivisie (NED 1) | Ajax Dedryck Boyata | Captain | Bundesliga | Hertha BSC

| Captain | Bundesliga | Hertha BSC Christopher Trimmel | Captain | Bundesliga | 1. FC Union Berlin

E questa era il Team 2 di FUT Captains disponibile da oggi, venerdì 15 aprile, al prossimo 22 aprile. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!