Immortals Fenyx Rising: data per il DLC The Lost Gods

Ubisoft ha confermato la data di lancio di The Lost Gods, il nuovo DLC diretto al fortunato Immortals Fenyx Rising

Lanciato solo pochi mesi fa, Immortals Fenyx Rising (qua la nostra recensione per Switch) è stato in grado di introdurre una boccata d’aria fresca all’interno degli open world firmati Ubisoft, grazie alle atmosfere ed allo stile sicuramente peculiare della produzione. Dato il successo riscontrato, abbinato al consueto modus operandi del publisher, non stupisce che la produzione abbia abbracciato numerosi update, culminati in due DLC a cui, molto presto, andrà ad inserirsi una terza (ed ultima) espansione, The Lost Gods, della quale è stata da poco confermata la data di uscita.

Immortals Fenyx Rising: data per The Lost Gods

The Lost Gods, terzo ed ultimo DLC narrativo diretto a Immortals Fenyx Rising, debutterà per tutte le piattaforme tra meno di una settimana: a partire dal prossimo 22 Aprile, come confermato dalla stessa Ubisoft, l’espansione sarà disponibile all’interno dei vari store digitali. Ancora una volta, come accaduto negli altri add-on, il giocatore non sarà al controllo di Fenyx, ma sarà calato nei panni di un nuovo protagonista, chiamato Ash, chiamato a divenire il nuovo campione dei mortali dopo una serie di disastri.

Ash si ritroverà a viaggiare in direzione di Pyrite Island, dove dovrà ritrovare e riunire gli dei fuggiti dall’Olimpo, in seguito ad un litigio avuto con Zeus. L’espansione sarà affrontata attraverso una interessante prospettiva divina, e presenterà anche un rinnovato combat system ispirato ai brawler più celebri. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma Ubisoft ha promesso di sbottonarsi maggiormente in procinto del rilascio del DLC. E dato che, come detto, manca meno di una settimana, non ci sarà da attendere molto.

Immortals Fenyx Rising è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, e Stadia.