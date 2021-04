Marvel’s Avengers: l’evento Tachyon Anomaly al via in data 22 Aprile

Crystal Dynamics ha confermato la data di inizio di Tachyon Anomaly, l’evento che andrà a rimpolpare le attività ludiche di Marvel’s Avengers

Siete stanchi di combattere ad oltranza le forze dell’AIM in Marvel’s Avengers? Se la risposta è affermativa, allora, la notizia che state per leggere non potrà che rendervi estremamente felici, dato che il titolo firmato Crystal Dynamics si appresta ad accogliere, a breve, un nuovo evento, chiamato Tachyon Anomaly. La nuova serie di missioni prenderà ufficialmente il via in data 22 Aprile, per concludersi il 3 di Maggio, e permetterà di formare squadre composte interamente da eroi identici: largo, quindi, a gruppi di Iron Man, Black Widow o Captain America!

Marvel’s Avengers: svelata la data di inizio di Tachyon Anomaly

Assieme alla nuova Tachyon Mission, intitolata “And We’re Back”, l’evento includerà una serie di missioni settimanali, più alcune giornaliere, che serviranno per ottenere Hivemind Set Gear e Priority Set Gear. Ovviamente non mancheranno anche numerose Tachyon Rift Missions, così come sortite dedicate agli eroi il cui Power Level è compreso tra 1 e 100. Queste ultime ruoteranno durante la giornata, garantendo una serie di ricompense sempre differenti.

Sarà inoltre possibile guadagnare dei Temporal Assault Nameplates, compreso un set animato che sarà ottenibile completando per la prima volta la serie di missioni settimanali. Gli oggetti in questione, disponibili per ciascuno degli eroi, saranno presenti anche nel Marketplace contenuto all’interno di Marvel’s Avengers. Dalla data del 22 Aprile sino al 29 dello stesso mese, troverete quelle di Thor, Hulk, Black Widow e Hawkeye, mentre le personalizzazioni dedicate ad Iron Man, Ms. Marvel, Kate Bishop e Captain America saranno disponibili dal 29 Aprile sino al 6 di Maggio.

Vi ricordiamo che il gioco (qua la nostra recensione) è attualmente disponibile Xbox One, PS4, PC e Google Stadia, con l’update next gen rivolto a Xbox Series X/S e PS5 che è stato da poco reso disponibile. Se ancora non lo avete e siete interessati all’acquisto, vi consigliamo di dare un’occhiata su Instant Gaming.

Per tutte le news sul mondo dei videogiochi, invece, l’appuntamento rimane fissato qua, su tuttoteK.