Halo Infinite: si svolgeranno due multiplayer test consecutivi nei prossimi giorni

L’uscita ufficiale di Halo Infinite si avvicina inesorabile: nell’attesa, come confermato dall’ultimo Inside Infinite, sono stati confermati per i prossimi giorni due multiplayer test che si svolgeranno consecutivamente. Vediamo insieme di seguito i dettagli!

La release ufficiale di Halo Infinite si sta sempre di più avvicinando, mettendo i fan della saga in uno stato di hype sempre maggiore. Di conseguenza, le notizie riguardanti il nuovo titolo di 343 Industries sono state diverse, a partire dalla sua presenza alla Gamescom 2021, svoltasi durante lo scorso agosto. Oltre a tutte queste informazioni, è arrivata, grazie all’ultimo Inside Infinite (l’appuntamento mensile con tutti gli aggiornamenti su Halo Infinite presente sul sito ufficiale), una gradita notizia: nei prossimi giorni si svolgeranno ben due multiplayer test consecutivi aperti al pubblico. Vediamo di seguito i dettagli e chi di preciso potrà partecipare.

Halo Infinite: date a partecipanti dei due multiplayer test

Il primo multiplayer test di Halo Infinite si svolgerà a partire da giovedì 23 settembre fino a domenica 26 settembre. Questa beta sarà aperta solo per gli Halo Insider che si sono registrati prima del 13 settembre. Ciò significa che non tutti saranno idonei a poter partecipare: se avete qualche incertezza su tale idoneità, vi arriverà una mail di conferma ufficiale nel caso abbiate la possibilità di partecipare alla beta.

Parlando della seconda beta invece, essa si svolgerà in orari prestabiliti, a partire da giovedì 30 settembre fino a domenica 3 ottobre. Dettagli sugli orari e sulle idoneità dei giocatori sono stati promessi entro la prossima settimana. In ogni caso, se volete maggiori informazioni su questi beta test, potete seguire la live ufficiale prevista per mercoledì 22 settembre sui canali di Halo sia su Twitch sia su Youtube. Oltre a informazioni più dettagliate sui multiplayer test, avrete la possibilità anche di dare uno sguardo alla modalità Big Team Battle 12 v 12.

Per rimanere aggiornati su Halo Infinite e su tutti i più importanti titoli del momento, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando per Instant Gaming.