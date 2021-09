Kena: Bridge of Spirits ha una durata di gioco breve?

Kena: Bridge of Spirits è da oggi disponibile sulle principali console PlayStation e PC, ed adesso ci si chiede a quante ore corrisponda la durata del gioco

Kena: Bridges of Spirits è l’ultima attesa esclusiva PlayStation lanciata in data 21 settembre. Il gioco fu presentato durante il primo evento dedicato a PS5 che ha avuto luogo l’anno scorso, ed ora è possibile giocarlo dopo una serie di rinvii che hanno caratterizzato lo slittamento della data d’uscita. Trattandosi del primo titolo di Ember Lab, piccolo studio formato da ex animatori Disney e Dreamworks, è normale non aspettarsi un titolo dalla durata abissale come un tripla A. Considerando tutto ciò, la durata di Kena: Bridge of Spirits è compensata da un prezzo abbordabile.

Kena: Bridges of Spirits ha una durata commisurabile al prezzo

Il titolo costa infatti 39,99 euro su console PlayStation, ed ha una longevità complessiva che va dalle 8 alle 10 ore, anche se può portare a raggiungere anche le 12-15 ore nel caso i giocatori volessero immergersi totalmente all’interno del gioco. La durata di Kena: Bridges of Spirits è comparabile con giochi dai tratti simili, per esempio Biomutant, anch’esso un gioco action-adventure, sviluppato da un piccolo studio.

Tra le ulteriori funzioni che potrebbero aumentare la durata del gioco vi è l’inserimento della Modalità Foto, confermata di recente anche in Kena: Bridges of Spirits, Era già piuttosto chiaro che questo titolo avrebbe avuto una grandezza ridimensionata, ma a compensare ciò vi è un mondo costruito meticolosamente, con una soundtrack dai tratti tribaleggianti ed un combattimento decisamente intenso ed esaltante.

Ember Labs ha inoltre annunciato l’arrivo della Deluxe Edition a novembre, che comprende la soundtrack e nuovo merchandise. Rimanete in attesa della nostra recensione su Kena: Bridges of Spirits monitorando il nostro sito tuttoteK, e visitate lo store di Instant Gaming per ottenere giochi a dei prezzi scontati.