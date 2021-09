Quali sono le principali caratteristiche da cercare quando si acquista una webcam per un ufficio domestico? Scopriamolo in questo articolo

Le webcam sono passate dall’essere un accessorio piacevole da avere per il computer a un elemento essenziale per quasi tutti gli utenti. Questo vale in particolar modo per tutte le persone che lavorano con il computer e hanno bisogno di essere connessi con il proprio datore di lavoro e con i propri colleghi da casa. Negli ultimi diciotto mesi, le video chiamate e le video conferenze sono diventate il modo migliore per tenersi in contatto con il posto di lavoro a causa della pandemia di COVID-19 e l’aumento del lavoro a distanza. Se stai cercando una nuova webcam per il tuo ufficio domestico, queste sono le caratteristiche principali da considerare.

Frame Rate

Il congelamento dell’immagine sullo schermo non è mai una buona situazione da affrontare quando si è in una video chiamata importante. Questo è di solito il risultato di un lento frame rate. La maggior parte delle webcam che sono integrate nei computer portatili hanno un frame rate di 15 fotogrammi al secondo, che è ampiamente considerato sotto la media per la qualità. Passare a una Webcam HD con un frame rate di almeno trenta fotogrammi al secondo vi aiuterà ad evitare il congelamento dell’immagine e la trasmissione a singhiozzo.

Auto-Focus

L’auto-focus è una caratteristica della webcam che sta diventando sempre più necessaria, specialmente per un ufficio a casa dove si passa molto tempo a usare la webcam per rimanere connessi con i colleghi. L’auto-focus è una caratteristica che permette di muoversi mentre si usa la webcam senza che questa perda la messa a fuoco o debba essere cambiata manualmente.

Regolazione automatica della luce

Un’altra caratteristica da tenere d’occhio quando si sceglie una nuova webcam per l’ufficio domestico è la regolazione automatica della luce. Questo significa che invece di comprare una webcam in base a come è l’illuminazione nel vostro ufficio domestico, o spendere tempo per regolare la luce in modo che la vostra immagine appaia meglio sullo schermo durante le video chiamate e le video conferenze, potete contare sulla webcam: che si adatterà da sola alla luce. Naturalmente, è ancora una buona pratica usare alcune strategie di illuminazione, come mettere la scrivania di fronte a una finestra.

Risoluzione

Se vuoi immagini chiare, più ricche e realistiche dalla tua webcam, un dispositivo ad alta risoluzione è importante. Più alta è la risoluzione, più chiare e definite saranno le immagini che crea. Per ottenere immagini di buona qualità, vale la pena investire in una webcam che abbia una risoluzione non inferiore a 640×480 pixel.

Tipo di lente

Potete scegliere webcam con lenti di plastica o di vetro. Le lenti di plastica tendono a essere più economiche rispetto alle lenti di vetro, ma il risvolto della medaglia potrebbe essere avere prestazioni più scarse. Se si utilizza molto la webcam e si deve fare affidamento su di essa per un’immagine di alta qualità, allora investire in una con una lente di vetro è sempre un’idea migliore.

Microfono

Se non avete un microfono o cuffie separate da usare durante le video chiamate, è importante scegliere una webcam con un microfono incorporato in modo che tu possa essere coinvolto nella conversazione.

Oggi, una webcam è diventata un pezzo essenziale del kit per un ufficio domestico. Se state aggiornando il vostro, cercate queste caratteristiche essenziali.