Halo Infinite: ecco quando tornerà disponibile l’edizione limitata di Xbox Series X dedicata al gioco

Xbox Series X si rifà il look con una versione esclusiva a tema Halo Infinite, ecco quando sarà possibile acquistarla nuovamente

Microsoft ha presentato la prima edizione speciale di Xbox Series X, che con sorpresa di nessuno è una console a tema Halo Infinite. Il colosso di Redmond l’ha definita “edizione limitata“, quindi i fan erano naturalmente abbastanza curiosi di sapere se ci sarebbero stati rifornimenti dopo il lancio iniziale e pare proprio che, fortunatamente, sarà così. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

La console Xbox Series X in edizione limitata a tema Halo Infinite è già diventata vittima degli scalper ma a breve potrete acquistarne una a prezzo “ragionevole”

Il sito specializzato GamingIntel ha confermato, basandosi su quanto riferito da più rivenditori come Amazon e GameStop, che la console Xbox Series X in edizione limitata Halo Infinite sarà nuovamente disponibile per il preordine questa settimana (manca tuttavia ancora una data specifica). Inoltre, GameStop ha anche confermato che annuncerà date e orari esatti prima dei preordini, in modo che i fan potranno prepararsi di conseguenza.

Ovviamente, per ora, anche solo ottenere una Xbox Series X “standard” è un compito monumentale con la diffusa carenza, che dovrebbe continuare ad andare avanti anche fino al 2023 in base a quanto riferito di recente da chi ha particolare esperienza del settore. Ciò è particolarmente vero ancor di più nel caso della console a tema Halo Infinite e gli scalper hanno già puntualmente inserito la stessa su siti come eBay a prezzi fino a 1000 dollari. Sony deve ancora svelare eventuali console in edizione limitata, ma ciò potrebbe accadere alla vetrina PlayStation alla fine di questa settimana. Per sapere tutti i dettagli su quest’ultima vi basta leggere questo nostro articolo. Siete già tra i fortunati possessori della console ammiraglia di casa Microsoft e state pensando di abbinare a quest’ultima un nuovo televisore? Allora potete dare un’occhiata alla nostra guida sui migliori TV per Xbox Series X. Inoltre, se siete ancora indecisi se comprare Series X o la “sorella” più piccola di questa, Xbox Series S, leggete la nostra guida all’acquisto sulle migliori console.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.