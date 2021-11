GTA: le vecchie versioni dei titoli nella Trilogy torneranno disponibili su PC

IIn un post sul proprio sito ufficiale Rockstar Games ha voluto annunciare il ritorno su PC dei titoli presenti in GTA Trilogy nelle loro versioni classiche

Non importa quanto un’azienda videoludica sia grande, non è mai esistito un lancio perfetto di un gioco: il rilascio di un titolo comporta sempre qualche tipo di intoppo, e spesso su PC la cosa viene ulteriormente amplificata, quasi sempre per via dell’insufficiente ottimizzazione. Rockstar Games ha fatto uscire GTA Trilogy da quasi due settimane, ed esso si è presentato pieno di problematiche e disservizi.

Neanche il launcher Rockstar riusciva più a funzionare, ed è stato così reso impossibile acquistare il gioco o anche accedere alle altre opere della casa videoludica; esso venne poi ripristinato solo pochi giorni dopo. In un post pubblicato sul proprio sito, Rockstar parla di questi fatti che hanno caratterizzato il lancio di GTA Trilogy, aggiungendo anche come le vecchie versioni della saga torneranno presto su PC.

Il ritorno su PC dei classici capitoli di GTA Trilogy

Prima di rilasciare ufficialmente GTA Trilogy, Rockstar rimosse dallo store i vecchi giochi della serie, che sarebbero stati sostituiti dalle loro versioni rimasterizzate. Vedendo però i risultati, anche l’azienda è arrivata a comprendere i giocatori che desiderano poter comunque avere a disposizione anche le esperienze originali: per questo Rockstar ha deciso che GTA Trilogy assumerà il ruolo di preservare gli episodi più iconici della serie anche sulle console più nuove, mentre allo stesso tempo saranno riportate nel suo store per PC le vecchie glorie, nel loro stato iniziale e tutte sotto forma di bundle.

Inoltre, verrà aggiunta anche una specie di compensazione per gli utenti PC rimasti delusi dall’alquanto indecente riammodernamento apportato con la GTA Trilogy: ogni giocatore che avrà acquistato finora il gioco riceverà dal 30 giugno 2022 le versioni classiche di Grand Theft Auto III, Vice City e San Andreas, senza alcun costo aggiuntivo. Nel mentre, Rockstar continuerà ad analizzare e sistemare i problemi tecnici presenti nei giochi, con l’obiettivo di arrivare veramente alla qualità prefissata, e che i giochi meritavano di avere.

