GTA Trilogy: il gioco ritorna disponibile per PC tramite il Rockstar Launcher

L’11 novembre è stata finalmente resa disponibile la GTA Trilogy: The Definitive Edition su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC, per quest’ultimo solo mediante il Rockstar Launcher. Nonostante il preload del titolo fosse stato reso possibile diversi giorni prima per le console casalinghe, per gli utenti che volevano accedere al gioco su PC è stato necessario attendere la data di lancio della versione digitale; e forse, anche questo fattore stava a dimostrare alcune problematiche che Rockstar si trovava ad affrontare con la sua piattaforma videoludica, sin da prima del rilascio ufficiale.

GTA Trilogy per PC torna disponibile sul Launcher Rockstar

GTA Trilogy è stato ritirato in modo indefinito dallo store su PC non appena è uscito, e le motivazioni attribuite riguardavano dei malfunzionamenti piuttosto gravi al Launcher Rockstar, che impedivano non solo l’accesso alla nuova raccolta, ma non rendevano disponibile neanche alcun altro gioco presente in essa, come Red Dead Redemption 2 e GTA V. Risultava impossibile per i giocatori avviare i titoli, e la rimozione della trilogia non è stata seguita da nessuna spiegazione da parte della casa di sviluppo e dal publisher.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition is again available through the Rockstar Games Launcher for play and purchase. We sincerely apologize for the inconvenience, and are working to improve and update overall performance as we move forward: https://t.co/hAfEKqYS3o — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 15, 2021

Solo domenica sera il gioco è infine tornato acquistabile e la piattaforma accessibile. Si pensa che questi avvenimenti possano essere dovuti ad alcuni leak riguardanti i file più importanti delle remaster, ma non vi sono state dichiarazioni ufficiali in merito. Ad ogni modo, Rockstar ha annunciato l’arrivo di nuovi miglioramenti alla versione per PC, complice il fatto di come essa sia apparsa alquanto poco ottimizzata, secondo le opinioni dei giocatori che hanno potuto provare il gioco dal day one.

In altre notizie, si ritiene possibile l'arrivo di una remaster anche per quanto riguarda GTA IV e Red Dead Redemption, e possibilmente ciò potrebbe avvenire nel caso GTA Trilogy abbia abbastanza successo.