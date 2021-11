GTA Trilogy: ritirato il gioco per PC dallo store di Rockstar

Pare che ci siano alcuni problemi legati al lancio di GTA Trilogy: a causa di un malfunzionamento di Rockstar Games Launcher che va avanti da svariate ore, il gioco risulta ingiocabile e perciò è stato temporaneamente ritirato da tutti gli store online per PC

Di recente è stato lanciato per tutte le piattaforme digitali la Definitive Edition di GTA Trilogy, e pare che purtroppo questo lancio si stia portando dietro alcuni problemi da tenere d’occhio. Oltre al gameplay che è stato svelato il giorno prima del lancio, adesso a quanto pare GTA Trilogy per PC è stato ritirato dallo store online di Rockstar, a causa di alcuni malfunzionamenti che stanno rendendo Rockstar Games Launcher totalmente inagibile. Vediamo di seguito i dettagli!

GTA Trilogy ritirato dagli store, quando rivedremo la versione PC?

Pare che il Rockstar Games Launcher per PC sia offline da circa 18 ore, rendendo tutti i propri giochi inaccessibili: non solo quindi GTA Trilogy (che è stato appositamente ritirato dallo store ufficiale), ma neanche GTA V né Red Dead Redemption 2 possono essere neanche avviati in questo momento. Poco dopo che il servizio è andato offline, l’account Twitter ufficiale Rockstar Support ha provveduto a pubblicare la comunicazione ufficiale.

Services for the Rockstar Games Launcher and supported titles are temporarily offline for maintenance. Services will return as soon as maintenance is completed. — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 11, 2021

Dopo 14 ore dal primo tweet, sempre lo stesso account ha ringraziato la community per la pazienza nell’attendere che i problemi del launcher venissero risolti. Non è stata quindi presentata nessuna spiegazione ufficiale sui motivi di questo lungo periodo di down, e perciò l’unica cosa che rimane da fare a questo punto è aspettare. Nel frattempo, online sono apparse tante critiche nei confronti della compagnia e delle proprie policy legate a Rockstar Games Launcher.

