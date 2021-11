Grand Theft Auto: The Trilogy, disponibile oggi il remaster

Le porte delle San Andreas e Liberty City originali e di Vice City si riaprono, ora che Grand Theft Auto: The Trilogy è disponibile

L’attesa è finita: i giocatori potranno mettere finalmente piede nei mondi originali di Rockstar, perché Grand Theft Auto: The Trilogy è disponibile da oggi. Questo potrebbe non rappresentare una novità per gli appassionati che seguono la saga da sempre, ma su Nintendo Switch questa sarà una più che benvenuta prima volta per tutti gli amanti della Grande N che non hanno mai avuto modo di darsi al fascino del lato oscuro dell’America. Si tratta di un debutto doppio, poiché al contrario di Chinatown Wars per Nintendo DS (la cui Liberty City è la stessa di GTA IV) stavolta vedremo le città nelle loro versioni originali.

Disponibile la prestigiosa Grand Theft Auto: The Trilogy, per un triplo soggiorno a cinque stelle

La scelta dei capitoli giocabili in Grand Theft Auto: The Trilogy non manca certo di varietà, visto il trittico di ambientazioni disponibile. L’eponima Vice City, unica città ancora non visitata nella nuova linea temporale (GTA IV, V), è infatti una variante fittizia di Miami, Florida, e fa da teatro al romanzo criminale all’italiana di Tommy Vercetti. La Los Angeles fittizia, San Andreas, a sua volta presta il suo nome al titolo del gioco, ed ospita un cast quanto mai pittoresco, primo fra tutti Carl “CJ” Johnson, scapestrato e sfortunato protagonista dai modi bruschi mosso però da nobili intenzioni.

Infine abbiamo l’avatar taciturno da cui tutto ha avuto inizio: Claude Speed, che con Grand Theft Auto III ha concluso l’arco narrativo della trilogia originale spostando l’azione in un nuovo mondo open world completamente poligonale. La città, però, rimane sempre la stessa Liberty City di sempre, ovvero la Grande Mela replicata in scala. Tuttavia, vivere queste tre metropoli non è solo un trionfo per i fedelissimi che hanno visto nascere il motore grafico di GTA III su Nintendo 64 con Body Harvest; tutti i giocatori potranno riscoprire questi grandi classici grazie all’uscita su PS5, Xbox Series X e Series S, e ovviamente anche Nintendo Switch.

Ora sta a voi dirci la vostra: farete vostra la trilogia? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.