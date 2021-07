Forza Horizon 5: drag races e animali nel titolo automobilistico

Nell’ultimo aggiornamento sul blog ufficiale, gli sviluppatori di Forza Horizon 5 hanno svelato la presenza nel gioco degli animali oltre che delle drag races

Forza Horizon 5 è stato uno dei titoli che ha più catturato l’attenzione durante lo scorso E3. Il nuovo gioco di corse di Playground Games si è mostrato al pubblico con una qualità visiva senza pari. Il realismo nella riproduzione delle macchine e del contesto ambientale è stato tale da lasciar sbalorditi, replicando in modo non dissimile la reazione avuta con Microsoft Flight Simulator. Nell’attesa dell’uscita del gioco, riportiamo alcuni aggiornamenti su diversi dettagli inediti. Oggi, infatti, il team dietro Forza Horizon 5 ci aggiorna con ulteriori dettagli e conferma la presenza degli animali e delle drag races.

Convertibili, drag races e una grande varietà di animali in Forza Horizon 5

Gli sviluppatori del titolo, Playground Games, hanno recentemente aggiornato i fan sul celebre gioco open world dedicato alle mondo delle auto. Questi nuovi dettagli arrivano direttamente dal blog ufficiale della serie Forza. Gli sviluppatori sono stati molto generosi nel rivelare queste novità, contando anche le interviste e gli eventi streaming rilasciati poco tempo addietro. Soprattutto per l’appuntamento periodico Forza Horizon 5: Let’s Go! Nello specifico è stata resa nota la presenza di auto convertibili, drag races e tanti animali all’interno del mondo di Forza Horizon 5.

I giocatori, viaggiando per le strade messicane a bordo della loro decappottabile, potranno alzare o abbassare il tettuccio tramite la pressione dell’analogico sinistro del pad. Inoltre, i giocatori potranno partecipare alle drag races, alcune delle quali faranno parte dell’Horizon festival stesso. Infine, all’interno del titolo faranno la loro comparsa diversi animali, quali fenicotteri, scimmie e capre. Insomma, il nuovo Forza Horizon ha tutte le carte in regola per stupire e far divertire. Ricordiamo che il gioco uscirà il 9 novembre 2021 per tutte le console di casa Microsoft e PC.

