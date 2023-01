Final Fantasy XIV Online: le novità della patch 6.3

La patch 6.3 di Final Fantasy XIV è disponibile, scopriamo insieme tutte le novità in questa news dedicata al titolo targato Square Enix

Oggi Square Enix ha aggiunto delle nuove sfide e tante novità all’acclamato MMORPG Final Fantasy XIV Online con l’arrivo della patch 6.3: “Gods Revel, Lands Tremble“. Le avventure del Warrior of Light continuano nella patch 6.3 con delle nuove missioni della storia principale. Inoltre, potrete mettere alla prova la vostra forza e le vostre abilità in un nuovo trial a 8 giocatori in difficoltà Normal o Extreme, un nuovo raid dell’alleanza a 24 giocatori, un dungeon o il nuovo raid Ultimate, che uscirà con la patch 6.31.

Final Fantasy XIV Online: tante novità con la patch 6.3

Ecco i principali dettagli e le principali novità presenti in Final Fantasy XIV Online con la nuovissima patch 6.3:

Nuove missioni della storia principale : nell’oscurità del Thirteenth, il Warrior of Light trova una nuova alleata inaspettata: Zero, una creatura del vuoto con sembianze umane. Zero tornerà per un po’ di tempo al Source insieme al Warrior of Light, e, dopo essersi ripresi dai Trial più recenti, i due si prepareranno a continuare la loro ricerca di Azdaja. Tuttavia, una terribile minaccia ostacola il loro cammino…

: nell’oscurità del Thirteenth, il Warrior of Light trova una nuova alleata inaspettata: Zero, una creatura del vuoto con sembianze umane. Zero tornerà per un po’ di tempo al Source insieme al Warrior of Light, e, dopo essersi ripresi dai Trial più recenti, i due si prepareranno a continuare la loro ricerca di Azdaja. Tuttavia, una terribile minaccia ostacola il loro cammino… Nuovo raid dell’alleanza a 24 giocatori (Myths of the Realm, Part 2: Euphrosyne) : i Twelve, le divinità guardiane di Eorzea, cercano di soddisfare le loro enigmatiche aspirazioni, e per farlo dicono di dover lottare contro gli uomini. Per scoprire la verità, tu e i tuoi compagni partirete ancora una volta verso la loro dimora celeste nel regno fantasma…

: i Twelve, le divinità guardiane di Eorzea, cercano di soddisfare le loro enigmatiche aspirazioni, e per farlo dicono di dover lottare contro gli uomini. Per scoprire la verità, tu e i tuoi compagni partirete ancora una volta verso la loro dimora celeste nel regno fantasma… Nuovo dungeon (Lapis Manalis) : la visita a un villaggio abbandonato nascosto nel cuore delle montagne di Garlemald, dove i loro abitanti una volta praticavano le arti dei reaper, si rivelerà molto più movimentato del previsto. Cosa troverai nel profondo della montagna?

: la visita a un villaggio abbandonato nascosto nel cuore delle montagne di Garlemald, dove i loro abitanti una volta praticavano le arti dei reaper, si rivelerà molto più movimentato del previsto. Cosa troverai nel profondo della montagna? Nuovo trial a 8 giocatori (Normal/Extreme) : la ricerca di Azdaja continua, almeno finché un nuovo, potente nemico cerca di opporsi…

: la ricerca di Azdaja continua, almeno finché un nuovo, potente nemico cerca di opporsi… Nuovo raid Ultimate – The Omega Protocol (Ultimate) (patch 6.31) : e se gli implacabili esperimenti di Omega fossero continuati e avessero portato alla sfuggente risposta che cercava? Le parole del menestrello ti invitano a immaginare questo scenario (per capire cosa sarebbe successo) e a seguire l’esperimento fino alla sua conclusione.

: e se gli implacabili esperimenti di Omega fossero continuati e avessero portato alla sfuggente risposta che cercava? Le parole del menestrello ti invitano a immaginare questo scenario (per capire cosa sarebbe successo) e a seguire l’esperimento fino alla sua conclusione. Nuovo trial Unreal – Containment Bay P1P6 (Unreal) : come al solito, il falso comandante è alla ricerca di nuove storie audaci e temerarie. Per soddisfare le sue richieste, devi andare indietro con i ricordi fino al tuo incredibile scontro con l’eikon Sophia. I ricordi sono ancora ben chiari, e ti trovi ad affrontare di nuovo la divinità, con la tua vita appesa a un filo…

: come al solito, il falso comandante è alla ricerca di nuove storie audaci e temerarie. Per soddisfare le sue richieste, devi andare indietro con i ricordi fino al tuo incredibile scontro con l’eikon Sophia. I ricordi sono ancora ben chiari, e ti trovi ad affrontare di nuovo la divinità, con la tua vita appesa a un filo… Aggiornamenti al sistema di Duty Support : supporto per i dungeon rimanenti della storia principale di Heavensward™ (The Great Gubal Library, The Aetherochemical Research Facility, The Antitower, Sohr Khai, Xelphatol e Baelsar’s Wall), così da poterli completare insieme a un gruppo di PNG alleati.

: supporto per i dungeon rimanenti della storia principale di Heavensward™ (The Great Gubal Library, The Aetherochemical Research Facility, The Antitower, Sohr Khai, Xelphatol e Baelsar’s Wall), così da poterli completare insieme a un gruppo di PNG alleati. Nuove missioni secondarie (Tataru’s Grand Endeavor): quando Tataru riceve una proposta inaspettata per una collaborazione con un conoscente nel Far East, ti chiameranno a unirti ai negoziati per delle ragioni al di là della tua comprensione…

Tales of Newfound Adventure – Aggiornamenti per l’Island Sanctuary : torna in paradiso, dove ti aspettano un nuovo punto di riferimento, nuovi animali, nuovi ranghi e oggetti sbloccabili.Inoltre, abbiamo apportato vari miglioramenti all’interfaccia utente e altro ancora basandoci sulle opinioni dei giocatori. È il momento ideale per esplorare la tua isola!

: torna in paradiso, dove ti aspettano un nuovo punto di riferimento, nuovi animali, nuovi ranghi e oggetti sbloccabili.Inoltre, abbiamo apportato vari miglioramenti all’interfaccia utente e altro ancora basandoci sulle opinioni dei giocatori. È il momento ideale per esplorare la tua isola! Gold Saucer – Un nuovo percorso di Leap of Faith : dalle profondità del Black Shroud appare una nobile sfida per chi vuole dimostrare di avere delle incredibili doti atletiche. Riuscirai a volare rapidamente come una silfide?

: dalle profondità del Black Shroud appare una nobile sfida per chi vuole dimostrare di avere delle incredibili doti atletiche. Riuscirai a volare rapidamente come una silfide? Vari aggiornamenti : un nuovo dungeon di caccia al tesoro, varie modifiche ai retainer, una nuova arena PvP Crystalline Conflict, nuove custom delivery e altro ancora.

: un nuovo dungeon di caccia al tesoro, varie modifiche ai retainer, una nuova arena PvP Crystalline Conflict, nuove custom delivery e altro ancora. Nuova Tribal Quest (Loporrit) : adesso che la luna non è più necessaria per l’evacuazione interstellare, una miriade di nuove vocine è alla ricerca di un nuovo scopo. Fortunatamente per l’equipaggio della nave spaziale, il loro Dreamingway non è una creatura che si stressa facilmente ed è determinato ad aiutare ogni Loporrit a trovare la strada.

: adesso che la luna non è più necessaria per l’evacuazione interstellare, una miriade di nuove vocine è alla ricerca di un nuovo scopo. Fortunatamente per l’equipaggio della nave spaziale, il loro Dreamingway non è una creatura che si stressa facilmente ed è determinato ad aiutare ogni Loporrit a trovare la strada. Nuovo Deep Dungeon (Eureka Orthos) : alla fine della Third Astral Era, quando l’antico Allagan Empire era all’apice della sua gloria, i ricercatori scavarono nelle profondità della Crystal Tower per scoprire dei segreti che avrebbero potuto aiutare la loro terra natia a raggiungere vette ancora più alte. Il loro laboratorio si chiamava “Eureka Orthos”, e in questo luogo i concetti impossibili dell’immortalità, della clonazione e del dominio di tutto ciò che era divino divenivano realtà. Le loro ricerche erano così incredibili che la leggenda di Eureka si è tramandata di epoca in epoca, e ora il primo avventuriero della stella dovrà portare alla luce i segreti sepolti del laboratorio.

: alla fine della Third Astral Era, quando l’antico Allagan Empire era all’apice della sua gloria, i ricercatori scavarono nelle profondità della Crystal Tower per scoprire dei segreti che avrebbero potuto aiutare la loro terra natia a raggiungere vette ancora più alte. Il loro laboratorio si chiamava “Eureka Orthos”, e in questo luogo i concetti impossibili dell’immortalità, della clonazione e del dominio di tutto ciò che era divino divenivano realtà. Le loro ricerche erano così incredibili che la leggenda di Eureka si è tramandata di epoca in epoca, e ora il primo avventuriero della stella dovrà portare alla luce i segreti sepolti del laboratorio. Somehow Further Hildibrand Adventures : dopo aver vissuto una serie di disavventure surreali sulla luna, l’ispettore Hildibrand è tornato sulla superficie della stella. Insieme al suo eclettico equipaggio, partirà alla ricerca del compagno disperso di Master PuPu, un compito che attirerà l’attenzione di vecchie conoscenze, sia affabili che fastidiose..

: dopo aver vissuto una serie di disavventure surreali sulla luna, l’ispettore Hildibrand è tornato sulla superficie della stella. Insieme al suo eclettico equipaggio, partirà alla ricerca del compagno disperso di Master PuPu, un compito che attirerà l’attenzione di vecchie conoscenze, sia affabili che fastidiose.. Missioni di miglioramento delle armi (Manderville Weapons): Lord Godbert ha diligentemente decifrato il manuale del suo antenato per cercare di ricreare le magnifiche armi Manderville. Nonostante del codice criptico gli abbia messo i bastoni tra le ruote per molto tempo, la chiave per avanzare nel processo di aumentazione finalmente è tra le sue mani ben curate!

Per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a seguire le pagine di tuttoteK. Per acquistare videogames a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.