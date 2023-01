Velocità rivoluzionaria con il nuovo SSD AORUS Gen4 7300 PCIe 4.0

Velocità di lettura fino a 7300 MB/s grazie all’SSD GIGABYTE PCIe 4.0 AORUS con soluzione termica flessibile per prestazioni fresche e straordinarie

GIGABYTE TECHNOLOGY (qui per maggiori info) è un produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware. Quest’oggi ha annunciato la sua ultima novità, l’evolutivo SSD AORUS Gen4 7300, ovvero l’SSD PCIe 4.0 aggiornato con velocità di lettura fino a 7300 MB/s. Potenziato dal controller PCIe 4.0 con flash NAND 3D-TLC avanzato, offre prestazioni superiori rispetto all’SSD PCIe 4.0 NVMe della generazione precedente.

Dettagli sul nuovo AORUS SSD PCIe 4.0 di GIGABYTE

L’SSD AORUS Gen4 7300 con interfaccia M.2 2280 è disponibile in due varianti di capacità di 2 TB e 1 TB. Insieme a un esclusivo design con SSD e dissipatore di calore separati per offrire soluzioni termiche più flessibili. Nel frattempo, l’esclusiva piattaforma di gestione del software GCC (GIGABYTE Control Center) fornisce la panoramica istantanea dello stato SSD. In questo modo garantisce operazioni di archiviazione ottimali con prestazioni elevate. L’SSD AORUS Gen4 7300 equipaggia il controller a 8 canali Phison E18, che offre agli utenti la massima velocità di accesso casuale. Inoltre, il design della cache SLC e flash NAND 3D-TLC ad alta velocità porta il PCIe 4.0 in pieno gioco. Sotto test reali, l’unità SSD AORUS Gen4 7300 può raggiungere velocità di lettura fino a 7300 MB/s e una velocità di scrittura fino a 6850 MB/s. Una velocità superiore a quella degli SSD PCIe 4.0 NVMe, due volte superiore a quella degli SSD PCIe 3.0 e fino a 13 volte superiore a quella degli SSD SATA.

Grandi prestazioni

Potenziato dall’architettura multi-core del controller E18, l’SSD AORUS Gen4 7300 migliora il multitasking IA per ridurre il collo di bottiglia delle prestazioni del sistema. Inoltre, supporta con prestazioni estreme creatori di contenuti e giocatori. Normalmente l’SSD ad alta velocità genera calore che si traduce in throttling durante il funzionamento a piena velocità, il che limita la velocità di trasferimento. Per evitare possibili throttling, la maggior parte delle schede madri e degli SSD sono dotati di heatsink per dissipare il calore dell’SSD. L’SSD AORUS Gen4 7300 adotta un design unico di SSD e dissipatore di calore a copertura totale separati. Ciò consente agli utenti di scegliere il dissipatore integrato sulle loro schede madri o il dissipatore dell’SSD AORUS Gen4 7300 in linea con le loro esigenze. Questo permette una configurazione termica più flessibile sia per l’installazione del sistema PC che per l’espansione della capacità di PS5.

Dichiarazioni in merito al nuovo SSD AORUS PCIe 4.0 GIGABYTE

Con la rapida evoluzione del processo dei semiconduttori, la velocità di trasferimento dell'SSD PCIe 4.0 è passata da 5000 MB/s a 7300 MB/s e oltre. Il che avvantaggia notevolmente gli utenti che necessitano delle prestazioni di archiviazione e desiderano evitare il collo di bottiglia delle prestazioni del sistema,

ha dichiarato Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotto GIGABYTE Channel Solutions, che ha poi aggiunto:

GIGABYTE si è impegnata sui prodotti SSD negli ultimi anni e le spedizioni hanno raggiunto la top 10 globale con la crescita dei prodotti a marchio proprio. Migliorata dall’evoluzione della tecnologia, la velocità di lettura di GIGABYTE PCIe 4.0 SSD aumenta da 5000 MB/s, 7000 MB/s a 7300 MB/s con AORUS Gen4 7300 SSD per prestazioni di archiviazione straordinarie. Inoltre, il design flessibile di una soluzione termica auto-pianificata per gli utenti riduce le possibilità di throttling e migliora notevolmente le prestazioni del sistema.

AORUS Gen4 7300 SSD supporta schede madri con interfaccia PCIe 4.0 NVMe M.2. Per rilasciare le straordinarie prestazioni della velocità di lettura di 7300 MB/s, le più recenti schede madri AMD, in particolare le schede madri GIGABYTE, sono altamente raccomandate. Regolazione professionale di GIGABYTE, verifica completa e miglioramento del software. Le schede madri GIGABYTE offrono maggiore stabilità con prestazioni superiori, rappresentando la scelta migliore per gli utenti.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo AORUS SSD PCIe 4.0 di GIGABYTE ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).