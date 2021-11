Midnight Suns: uscita rinviata per il progetto di Marvel e Firaxis Games

Uscita rinviata per Midnight Suns, titolo Marvel multipiattaforma che esplora la parte più oscura e mistica del mondo creato da Stan Lee

L’uscita di Midnight Suns è stata rinviata dalla casa produttrice Firaxis Games a data da destinarsi. Il gioco era stato annunciato il 25 agosto durante la GamesCom 2021, e il gameplay era uscito ai primi di settembre. Firaxis Games è l’azienda fondata da Sid Meyer e Jeff Briggs, specializzata soprattutto in videogiochi di strategia: fra i loro titoli più famosi, alcuni capitoli della saga di Civilization e gli ultimi titoli di XCOM.

Midnight Suns: a quando è stata rinviata l’uscita?

L’uscita di Midnight Suns originariamente era prevista per marzo 2022, ma è stata rinviata per apportare ulteriori “migliorie al gioco”. L’RPG tattico ha come protagonisti Nico Minoru, Blade, Magik, e il Ghost Rider, intenti a salvare il mondo dall’ultima minaccia evocata dall’HYDRA: Lilith, la madre di tutti i demoni. I quattro esperti dell’occulto e del sovrannaturale dovranno allearsi con il Cacciatore/La Cacciatrice (il personaggio del giocatore), prole di Lilith e quindi l’unica creatura in grado di ucciderla. Si sa già che il Cacciatore sarà altamente personalizzabile, con più di 40 abilità diverse che spaziano dalla Luce all’Oscurità.

We have an important development update to share with our fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) November 3, 2021

Jake Solomon, di Firaxis Games, ha annunciato su Twitter che l’uscita di Midnight Suns sarebbe slittata alla seconda metà del 2022 per rendere il gioco “il miglior gioco possibile”. Il progetto di Firaxis Games è ambizioso, essendo multipiattaforma (verrà infatti rilasciato per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC, in quest’ultimo caso su Steam e Epic Games), quindi questo rinvio potrebbe essere giustificato. Non ci resta che attendere altri video presentazione o altri aggiornamenti dagli sviluppatori.

