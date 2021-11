Halo Infinite: la lore del gioco svelata con la serie di trailer Archivi UNSC

Un nuovo trailer promozionale di Halo Infinite in stile live action, titolato Archivi UNSC, rivela alcuni dettagli sulla storia del gioco

Ancora più di un mese ci separa dall’arrivo di Halo Infinite, ma ciò non significa che sia troppo presto per spingere ancora di più sull’aspetto marketing del gioco. Ed è proprio per questo che 343 Industries e Microsoft stanno rilasciando piuttosto speditamente varie nuove informazioni riguardanti il nuovo titolo della saga, con diversi video gameplay della parte multiplayer e singleplayer del gioco, fornendo anticipatamente anche informazioni più che utili, come i requisiti di compatibilità ed i monitor che saranno supportati. Ma tra i trailer ed i video pubblicati finora, questa volta è uscito qualcosa di un po’ più particolare: si tratta di un video live-action, che sembra far parte della serie “Archivi UNSC” di Halo Infinite, ed ha come titolo “Unspoken”.

Il trailer degli Archivi UNSC di Halo Infinite e le origini della saga

In questo ipotetico primo di una serie di trailer rientranti nella raccolta di “Archivi UNSC”, si approfondisce la lore che definisce Halo Infinite, e più probabilmente l’intera saga, risultando oltremodo familiare ai giocatori che hanno seguito sino a questo momento l’iconico titolo appartenente a Microsoft. Nel video, dal carattere davvero commovente, viene presentata una coppia di marine della UNSC a protezione di una nave in fuga dalla distruzione di Harvest.

I due soldati si sono imbattuti in della tecnologia aliena, utile per creare il più che noto scudo energetico dei Covenant, lo stesso che poi verrà usato da Master Chief e dagli altri Spartan all’interno dell’armatura Mjolnir. La storia è raccontata da uno dei due marine: egli è sopravvissuto alla vicenda, anche se ha perso in modo irreversibile la possibilità di parlare. Il suo compagno, invece, ha dovuto compiere la missione al costo della sua vita.

Halo Infinite uscirà l'8 dicembre su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC, e si rumoreggia anche una modalità Early Access presente in un bundle dedicato.