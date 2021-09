EA festeggia l’anniversario di Skate con il lancio di Skate.Reel

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha annunciato il lancio di Skate.Reel per festeggiare il quattordicesimo anniversario del franchise di Skate

Nel lontano 2007, quando eravamo tutti molto più giovani, ingenui e sereni, EA Black Box lanciò su PlayStation 3, Xbox 360 e dispositivi mobile (ai tempi relativamente pochi) un titolo destinato a fare la storia. Stiamo parlando di Skate, che fu seguito poi da due sequel, Skate 2 e Skate 3, sempre nella stessa generazione di console. Nel corso di giugno 2020, sempre Electronic Arts ha annunciato di voler riprendere in mano il franchise con un quarto capitolo, che però per ora si è mostrato relativamente poco sotto i riflettori della stampa. Sappiamo che è in sviluppo e che molto probabilmente sarà multipiattaforma, e ne è stato rilasciato anche un breve teaser, ma poco altro.

Aspettando il quarto capitolo, Electronic Arts ha annunciato, tramite comunicato stampa, di voler festeggiare il quattordicesimo anniversario del franchise di Skate con alcune interessanti iniziative. Innanzitutto, sul profilo Twitter di Skate è andato in onda un AMA (Ask me Anything) con i direttori creativi di Skate, Cuz Parry e Deran Chung, da cui sono emerse tante informazioni e curiosità interessanti.

Inoltre, il team ha lanciato il sito skate.reel, un omaggio a quello di OG in cui i fan potranno caricare e condividere clip, screenshot e fan-art con il mondo. I membri della community di Skate, inclusi Calplex, Nebula, Skate3Tommy, KellyLitz e altri hanno già iniziato a condividere contenuti attraverso il reel. I visitatori potranno rivedere i dettagli per il caricamento di contenuti e le informazioni sulle prossime sfide, compreso un contest già avviato!

Trovate ulteriori dettagli sul sito ufficiale di skate.reel. Che cosa ne pensate dell'iniziativa? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!