Sex education Pop up Bakery apre a Milano

In occasione del debutto della terza stagione di Sex education, apre a Milano la Sex education Pop up Bakery il 17 e 18 settembre

Uno speciale angolo di Milano sarà interamente dedicato ai fan di Sex education, che potranno creare cupcake personalizzati ispirati ai messaggi di Body Positivity della nuova stagione del celebre show Netflix e scattare foto divertenti.

In occasione del debutto della terza stagione di Sex Education, il 17 e 18 settembre la storica Patti Bakery & Bistrot di Milano in Piazzale Cadorna, all’angolo Via Pietro Paleocapa si trasformerà nella SEX EDUCATION POP UP BAKERY, uno spazio interamente dedicato ai fan della celebre serie Netflix con attività esclusive a loro riservate. L’ingresso, gratuito e contingentato secondo le norme anti-covid, sarà possibile dalle 14.00 alle 19.00 di venerdì 17 e dalle 10:00 alle 19:00 di sabato 18 settembre.

Durante le due giornate il pubblico verrà coinvolto in una serie di sfide e attività interattive, l’intero locale sarà allestito a tema, con aree dedicate dove sarà possibile scattare foto divertenti e dare spazio alla propria creatività. Ispirandosi alla grande passione per la pasticceria di Aimee, una delle protagoniste della serie, anche i fan potranno mettersi alla prova e avranno l’opportunità di creare insieme a una cake designer il proprio cupcake personalizzato ispirato ai messaggi di Body Positivity contenuti nella terza stagione di Sex Education. Piccoli, grossi, dritti, storti, i fan scopriranno attraverso i cupcake che i nostri corpi non hanno una sola forma, ma ognuna di esse è comunque perfetta.

Le strade di Milano saranno inoltre animate da alcune cargo bike itineranti che distribuiranno cupcake ai passanti.

La terza stagione di Sex Education debutterà su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo proprio venerdì 17 settembre con 8 nuovi ed imperdibili episodi.

Sinossi della terza stagione

È un nuovo anno: Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro relazione e Jean sta per avere un bambino. Nel frattempo, la nuova preside Hope cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale, Aimee scopre il femminismo, Jackson si prende una cotta, mentre un messaggio vocale perduto incombe ancora.

La serie

Sex Education è interpretata da: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling

La serie è scritta e creata da Laurie Nunn e prodotta da Eleven. Il team di sceneggiatori comprende Sophie Goodhart, Selina Lim, Mawaan Rizwan, Temi Wilkey e Alice Seabright, con il contributo di Jodie Mitchell. La terza stagione è diretta da Ben Taylor e Runyararo Mapfumo, mentre Laurie Nunn, Ben Taylor e Jamie Campbell sono i produttori esecutivi.

Ricordiamo a tutti coloro che vorranno partecipare alla Sex Education Pop up Bakery che l’evento si terrà nel rispetto delle norme anticovid, infatti agli ospiti che accederanno all’interno della bakery sarà richiesto di esporre il greenpass e sottoporsi al controllo della temperatura.

A questo punto non ci resta che aspettare ansiosi l’uscita della terza stagione, alla quale ormai manca veramente poco!

