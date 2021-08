L’attualità del mobile gaming

Gli smartphone diventano in grado di sostenere importanti prodotti con una grafica notevole e un gameplay variegato, una vera e propria evoluzione!

Quando fu riportata la notizia di una playstation portable, tutti erano entusiasti poiché potevano finalmente giocare a quei franchise tanto amati quando e dove si vuole. Oggi sembra passata veramente un'era, tuttavia il fallimento di tutte quelle console non ha così tanti anni ed è legato proprio al mobile gaming. Più gli anni scorrevano più gli smartphone diventavano in grado di sostenere importanti prodotti con una grafica notevole e un gameplay variegato. Della playstation portable e tutte le altre console ci si dimenticò facilmente. Inoltre oggi il mobile gaming ha raggiunto ogni frontiera, dal multiplayer alla campagna singolo giocatore.

L’evoluzione del mobile gaming

Dopo Snake su Nokia , il gioco mobile è cambiato molto. Il contenuto, la forma, ma anche il mezzo si sono evoluti. Oggi, il mobile gaming è un’industria che genera più entrate del mercato delle console e del PC. Non molto tempo fa, le possibilità di gioco offerte dai telefoni erano piuttosto limitate. Da un lato non c’era molta scelta e dall’altro i giochi erano abbastanza semplici e brevi. Oggi, i nostri smartphone ci permettono di accedere a una libreria di giochi molto ampia: il 78% dei giochi scaricati sono giochi casual, il 20% sono giochi core, dove i giocatori giocano più a lungo e sono più impegnati e il 2% sono casinò con giochi di slot. I telefoni continuano ad evolversi, permettendo ai giochi di adottare una grafica più avanzata, e il loro spazio di archiviazione sta aumentando, permettendo l’integrazione di aggiornamenti regolari. Infine, grazie alla diffusione del 5G il tutto è coinvolto da un’altissima velocità di scambio dati.

L’apparizione della VR

In tutto ciò, le cuffie VR sono esplose in popolarità negli ultimi anni, poiché offrono un’esperienza di gioco totalmente immersiva e alcuni giochi non possono essere giocati senza di esse. L’idea di un gioco mobile e un auricolare di realtà virtuale non sembra molto compatibile. Come si evolverà la realtà aumentata? Gli occhiali connessi permettono di sfruttare al massimo questa tecnologia, ma possiamo chiederci se è davvero rilevante per accessoriare i giochi mobili. Secondo Google e Microsoft, il futuro dei videogiochi è il cloud gaming, cioè un gioco senza una console fisica e basata sullo streaming. Noi tutti ovviamente resteremo aggiornati sul futuro di questo panorama videoludico sempre più forte.