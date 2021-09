Tudum: esce il trailer ufficiale di Netflix e la programmazione del primo evento globale per i fan, che avverrà il 25 settembre

Esce oggi il trailer di Tudum, il primo evento globale per i fan, firmato Netflix e l’elenco delle star che parteciperanno a questo epico spettacolo.

Il 25 settembre più di 145 tra le più grandi star di Netflix e tra i più famosi creativi provenienti da ogni angolo del pianeta – che rappresentano oltre 70 serie, film e contenuti speciali – saliranno sul palco virtuale per questa entusiasmante giornata piena di esclusive e anteprime.

Ispirato al primo suono che si sente all’inizio di una serie o un film su Netflix, TUDUM è il primo evento globale Netflix per i fan. L’obiettivo è semplice: onorare e intrattenere i fan Netflix di tutto il mondo.

L’evento in live streaming live inizierà alle 18:00 ora italiana e sarà trasmesso sui canali YouTube di Netflix in tutto il mondo, oltre che su Twitter, Twitch e Facebook.

La programmazione includerà anche alcuni speciali pre-show dedicati a serie e film coreani e indiani, ma anche a entusiasmanti contenuti anime, a partire dalle 14:00 su canali specifici.

Di seguito, riportiamo il trailer:

Tudum, l’evento

Nel corso delle tre ore del primissimo evento di questo genere targato Netflix, Tudum, saranno coinvolti più di 145 star e saranno presentati oltre 70 titoli, tra cui alcune delle serie ricorrenti più popolari come Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La casa di carta e Cobra Kai, così come blockbuster quali Red Notice, Don’t Look Up, Tyler Rake, The Harder They Fall, The Old Guard e molti altri.

I fan saranno i primi a ricevere notizie inedite e a vedere anteprime, nuovi trailer e clip esclusive di titoli Netflix durante i panel interattivi e le conversazioni con star e creativi, che includono Jennifer Aniston, Jason Bateman, Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Idris Elba, Chris Hemsworth e molti altri.

Ricordiamo che i fan sono invitati a effettuare il co-streaming e a commentare l’evento Tudum in tempo reale.

Adesso non ci resta che attendere il 25 settembre per gustarci questo irripetibile, attesissimo show.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.