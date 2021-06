Shin Megami Tensei V: svelate data d’uscita e tante informazioni

Il sito ufficiale di Shin Megami Tensei V ha svelato accidentalmente sia la data d’uscita del gioco che tante informazioni su gameplay e storia

Fra tutti i titoli in arrivo per Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V di Atlus è certamente uno di quelli attesi maggiormente. Il gioco venne annunciato per la prima volta lo scorso luglio, ma da allora purtroppo non abbiamo più avuto sue notizie. Oggi però la situazione sembra essere finalmente cambiata, dato che il sito ufficiale di Shin Megami Tensei V ha svelato accidentalmente sia la data d’uscita del gioco che tante informazioni su gameplay e storia.

L’uscita del nuovo Shin Megami Tensei non è troppo lontana!

A causa di un errore, il sito di Shin Megami Tensei V ci ha permesso di scoprire prima del tempo la data d’uscita del gioco. A quanto pare il titolo sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dall’11 novembre 2021. Dato che il sito ufficiale è in giapponese questa data potrebbe riferirsi all’uscita orientale del gioco, ma probabilmente anche in occidente la finestra di lancio sarà molto simile.

Oltre alla data d’uscita, sul sito sono trapelate diverse informazioni interessanti sulla storia del gioco. A quanto pare il protagonista del titolo sarà un ordinario studente che per motivi misteriosi sarà trascinato a Da’ath, un misterioso mondo desertico dove vivono demoni grandi quanto montagne. Una volta arrivato in questo luogo il ragazzo si fonderà con un misterioso individuo trasformandosi così in un Naobino, un’entità proibita che finirà col partecipare alla guerra fra demoni e dei.

Il sito ci ha anche svelato che nel gioco saranno presenti più di 200 demoni e che alcuni di loro saranno completamente inediti. Inoltre ora sappiamo che anche in questo quinto capitolo saranno presenti finali multipli che cambieranno in base alle nostre azioni.

Shin Megami Tensei V sarà disponibile dall’11 novembre in esclusiva per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.