E3 2021: Life Is Strange True Colors in mostra con un nuovo trailer

Durante il recente evento Square Enix Present era stato svelato ufficialmente Life Is Strange True Colors , il nuovo episodio della serie creata dai transalpini ragazzi di Dontnod Entertainment . Un trailer, quello mostrato nell’occasione, che è servito a dare un primo sguardo a personaggi ed ambientazioni che caratterizzeranno questo nuovo capitolo, che vede alla regia il team responsabile di Before the Storm (qua la recensione del primo capitolo ), ovvero Deck Nine Games . Sebbene manchi poco al debutto ufficiale della produzione, nel corso della conferenza tenuta durante l’ E3 2021, Square Enix non si è risparmiata di mostrare un nuovo trailer relativo a questo nuovo capitolo della saga.

Simone Cantini

Gamer cresciuto all'ombra del tubo catodico, sia in casa che in sala giochi, amante del Giappone in ogni sua forma, traduttore freelance e aspirante musicista non ancora pronto ad appendere lo strumento al chiodo. Su tutto, però, svetta la passione per i videogame, dei quali non rinuncio a parlare in ogni luogo, forma e dimensione, nella speranza di trovare qualcuno disposto ad intavolare una discussione costruttiva.