Destiny 2: The Final Shape, Bungie gioca “a carte coperte” per il DLC

Joe Blackburn di Bungie ci fa una promessa: “abbiamo assi nella manica” per The Final Shape, atteso (e posticipato) DLC di Destiny 2

In seguito ai rumor sui preordini, come ormai già saprete Bungie ha preferito posticipare il DLC originariamente previsto per febbraio, Destiny 2: The Final Shape. Quel che potreste non sapere, però, è che al di là dei contenuti scopriremo molto altro sul gioco ad aprile. La (vaga) promessa viene dal video del direttore Joe Blackburn, che abbiamo incluso qui sotto e comprende sottotitoli in italiano. “Sappiamo che avete aspettative elevate”, esordisce Blackburn. Il team di sviluppo prevede “meravigliose location inedite” e “nuovi nemici da combattere in modi altrettanto nuovi”, nonché “una storia in grado di eguagliare le migliori mai raccontate dal nostro studio.” Ambizioni, finora, completamente nella norma. Tuttavia c’è molto che non sappiamo, e Blackburn ne è consapevole.

La faccia da poker di Bungie: il DLC The Final Shape deve ancora prendere… forma per Destiny 2

Verso la fine del video, Blackburn parla di come il team abbia “assi nella manica” (o, al di fuori dei sottotitoli, tenga “le carte sul petto”; coperte, ndt). “E vi chiedo di tenere duro giusto un altro po’, perché c’è del gameplay che dovete vedere, anziché sentirne solo la descrizione.” Per questo, come abbiamo già detto l’appuntamento è non prima del prossimo aprile, quando il gioco “parlerà da solo.” Nelle prossime avventure che li attendono, i giocatori se la vedranno con location dapprima familiari, ma in seguito evidentemente distorte. Il DLC offrirà in seguito un mondo di gioco più aperto, nel quale trastullarsi con le varie attività da completare. Non mancheremo di tenervi aggiornati.

