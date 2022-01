Crysis 4: ufficialmente annunciato da Crytek il seguito

Niente più leak: Crysis 4 è stato infine ufficialmente annunciato da Crytek, dopo (e forse a causa di) la recente fuga di informazioni

Proprio mentre stavamo battendo a macchina “potrebbe arrivare da un momento all’altro”, ecco che Crysis 4 è stato ufficialmente annunciato dalla stessa Crytek. In quella che si è rivelata essere una questione di minuti, dunque, siamo passati dal dover lavorare con la schermata di un tweet all’avere un vero e proprio teaser, incluso in un post di poche parole ma di indubbio impatto. Probabilmente, non ne servivano più molte dopo tutto il chiacchiericcio generatosi intorno alla fuga (involontaria, diremmo, ma non ne siamo più così sicuri) di informazioni, ma vi avvertiamo: non abbiamo usato “teaser” alla leggera.

Crysis 4 ufficialmente annunciato da Crytek, e stavolta sul serio

Quel che intendiamo è che si tratta di un video molto criptico, ma se non altro quello annunciato da Crytek è indubbiamente Crysis 4. Tra i pochi, sparsi dettagli (che sono comunque più degli elementi con cui abbiamo dovuto arrabattarci poco più di mezz’ora fa) presenti nel video ne abbiamo potuto scorgere alcuni. Tra sfere di fuoco in deflagrazione, torri esagonali emerse dal terreno, edifici in rovina e un casco ormai fin troppo familiare, c’è di che grattarsi il capo per i prossimi mesi. Se non altro, ora è inequivocabile: sì, il team di sviluppo è pronto a far piangere i nostri PC per la quarta volta.

We’re excited to announce we’re working on the 4th instalment in the Crysis series. We want you to join us on our journey and become the hero you were destined to be. Watch the teaser and read the blog post for more information on the journey ahead.https://t.co/ksAPRoP9K6 — Crytek (@Crytek) January 26, 2022

“Unirsi al viaggio ed essere l’eroe”, questo lo slogan con cui il gioco non mancherà di far parlare di sé nel corso dei prossimi mesi. Ovviamente, non abbiamo alcun altro dato con cui lavorare per ora, ma in un aggiornamento sul blog ufficiale l’amministratore delegato di Crytek Avni Terli il team di sviluppo è pronto a darci “uno sparatutto che sia davvero next-gen”. Tuttavia il ciclo dello sviluppo è ancora all’inizio, quindi si deve tutto alla voglia del team di sviluppo di darci più novità. Che la cosa sia dovuta all’eccesso di zelo del ramo cinese o meno, poi, probabilmente non lo sapremo mai.

Ora sta a voi dirci la vostra: le ventole del vostro PC sono pronte a disperarsi o non le sottoporrete all’arduo compito? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.