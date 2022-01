Fight Club, la Cina cambia il finale del film di David Fincher

Fight Club, il cult di David Fincher datato 1999, torna a far parlare di sé a causa di una controversia riguardo al suo finale e alla Cina

Vi avvisiamo subito: se non avete visto Fight Club (di cui trovate qui la nostra recensione), non proseguite nella lettura di questo articolo. Se siete ancora qui, buona lettura! Fight Club, uno dei capolavori di David Fincher, è entrato di prepotenza di tutti coloro che lo hanno visto, oltre che per la trama, grazie a immagini spettacolari e suggestive. La scena finale, dove il protagonista e Marla si tengono per mano mentre i palazzi attorno a loro crollano, è una di esse. A suggellare poi il tutto abbiamo Where Is My Mind? dei Pixies in sottofondo, rendendo questi fotogrammi unici e emozionanti. Beh, la Cina ha deciso di infrangere i sogni dei propri abitanti compromettendo il finale di questo iconico film.

Cosa c’è di nuovo nel Fight Club cinese?

Come vi abbiamo anticipato, Fight Club nella versione originale terminava con la morte del personaggio di Tyler Durden, l’alter ego di Edward Norton interpretato da Brad Pitt e con una serie di esplosioni che prefiguravano il trionfo della sovversione rappresentata dal Progetto Mayhem. Nella versione diffusa in Cina sulla piattaforma streaming Tencent Video, invece dell’esplosione degli edifici con cui si concludeva il film, lo schermo va al nero con una sovrascritta: “La polizia comprese rapidamente il piano e arrestò tutti i criminali, riuscendo a impedire che le bombe esplodessero”. Quanto alla sorte di Tyler, che è un prodotto dell’immaginazione del narratore, il cartello dice che fu mandato in un ospedale psichiatrico dove fu curato e rimesso in libertà.

Ci è voluto poco, anzi pochissimo per compromettere la poetica e il messaggio di un film che basava la propria essenza su questo climax finale. La censura cinese ha deciso per un finale decisamente meno amaro rispetto a quello della versione originale di Fincher. sarebbe curioso sapere cosa ne pensa proprio il regista della pellicola del 1999, o l’autore dell’opera da cui è tratta, ovvero Chuck Palahniuk.

