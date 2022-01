Crysis 4: apparentemente confermato da un leak della stessa Crytek

Crytek ha confermato inavvertitamente l’esistenza di Crysis 4 con un leak: il tweet non esiste più, ma uno screenshot è per sempre!

Di tempo ne è passato un bel po’ dall’ultima volta che abbiamo avuto modo di apprezzare l’ultimo episodio della serie di FPS fantascientifici di Crytek, ma ora a quanto pare tra un remaster e l’altro abbiamo un leak secondo il quale Crysis 4 diventerà presto realtà [AGGIORNAMENTO: è stato confermato prima della pubblicazione della notizia]. In molti, del resto, hanno sperato che il recente revival della saga fosse foriero di buone nuove, e in effetti queste ultime non hanno tardato a farsi attendere. Prima di procedere oltre, però, vi avvertiamo che il gergo videoludico non transige: trattandosi fondamentalmente di un rumor, vi invitiamo a prenderlo con un paio di pinze.

Cruciale e critico il leak di Crytek: avvicinandosi di soppiatto si fa strada Crysis 4

Come ha riportato la stampa estera di settore, a quanto pare è stata la stessa Crytek l’artefice involontaria del leak di Crysis 4. La divisione cinese del team di sviluppo ha confermato ad un sito locale, Bilibili, quella che per ora rimane un’indiscrezione. Non lo diciamo per screditare la fonte apparente della notizia, bensì perché il post sui social è stato in seguito rimosso alla svelta. Consci del rischio di un telefono senza fili, abbiamo qui sotto una rudimentale traduzione in inglese che non mancheremo di sviscerare in lingua nostrana. Vi lasciamo visionare quel che resta del tweet.

“Il dono di Xiao C”, recita il tweet, “per l’anno della tigre è un ritorno atteso. A quanto pare, il progetto chiamato Crysis 4 è confermato, aprendo con le nanotecnologie un nuovo campo di battaglia”. Vista la seguente esortazione a seguire il canale ufficiale, abbiamo motivo quantomeno di pensare che il post sia veritiero, ma l’utilizzo degli emoji come formula di commiato (unito a “condividete con noi le aspettative di tutta una vita”) non ci convince del tutto. Ad ogni modo, con una tale fuga di informazioni, una conferma ufficiale (o un’eventuale smentita) potrebbe arrivare da un momento all’altro.

[AGGIORNAMENTO: Come abbiamo anticipato, la notizia è stata confermata ufficialmente. Potete trovare tutto cliccando su questo link.]

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle possibilità di un quarto episodio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.