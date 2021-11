CoD Vanguard: la votazione delle mappe viene invocata dai giocatori

Con CoD Vanguard si è persa la votazione delle mappe, una funzionalità particolarmente apprezzata dai giocatori

Al lancio di Vanguard sono state rese disponibili sin dall’inizio diciassette mappe per la modalità multiplayer. Tra esse, Eagle’s Nest risulta essere una delle più popolari, localizzata in cima a delle alture, collegate attraverso due percorsi piuttosto pericolosi per via del rischio di cadute nel vuoto, e che conducono all’interno di un rifugio nazista. Un’altra piuttosto apprezzata, che riporta alle atmosfere orientali di CoD: World at War, è Castle, ambientata nei pressi di un tipico castello giapponese, con l’aggiunta di una parziale distruttibilità di alcuni parti delle strutture.

Tuttavia, vi sono anche delle mappe non così popolari tra i giocatori di CoD Vanguard, che però si trovano costretti a dover comunque giocarvi, poiché in questo nuovo gioco non è stata inserita la votazione delle mappe, funzione disponibile nei titoli precedenti.

Il motivo dietro la rimozione della votazione delle mappe in CoD Vanguard

Non è affatto raro che gli sviluppatori di Call of Duty decidano di rimuovere alcune delle funzionalità presenti nei loro giochi. La rimozione della votazione delle mappe in CoD Vanguard è stata effettuata, in realtà, per via dell’engine utilizzato. Il titolo è stato costruito infatti sullo stesso engine di Call of Duty: Modern Warfare uscito nel 2019, e ciò è denotabile dalla presenza dello sprint tattico e della personalizzazione dell’arma. La votazione delle mappe all’interno del multiplayer permetteva agli utenti di decidere quale sarebbe stato lo scenario di gioco per la partita seguente, consentendo così la possibilità di scegliere una mappa a loro gradita.

A confondere ulteriormente i giocatori, si ricorda ancora come la funzione fu reintrodotta solo l’anno scorso da Treyarch, in Call of Duty: Black Ops Cold War. La sua rimozione è quindi ritenuta un passo indietro rispetto ai progressi ottenuti con il gioco precedente. Un utente su Reddit ha creato un post nel quale chiedeva il ritorno della votazione delle mappe, ed ha ottenuto in pochissimo tempo un altissimo numero di consensi a riguardo.

Secondo un altro utente, questa caratteristica sarebbe stata tolta per via della funzionalità di Vanguard che regola il ritmo di combattimento. Essa porta ad un rendimento migliore delle mappe con una quota diversa di giocatori, indipendentemente da quanti partecipanti ci siano, levando quindi la necessità di riempire la lobby. Ed è per questa ragione che sembra improbabile un reinserimento della votazione delle mappe, almeno per quanto riguarda CoD Vanguard.

