Sembrerebbe impossibile, ma qualcuno c’è riuscito: un giocatore è riuscito a finire tutto il remake di Pokémon Diamante e Perla in una speedrun durata meno di un’ora. Il gioco remake della quarta generazione è uscito solo una settimana fa, e già in molti si stanno cimentando in questa avventura indietro nel tempo (qui la nostra recensione!). Ma come è possibile finire il gioco in meno di un’ora?

Pokémon Diamante e Perla: ecco come è stato possibile finire il remake in speedrun

Il remake di Pokémon Diamante e Perla sembra tutto fuorché adatto a una run veloce: per chi non lo sapesse, il termine inglese significa sfidare se stessi in una lotta contro il tempo per finire il titolo il prima possibile. Abbiamo pubblicato varie guide su come catturare i vari Pokémon presenti nei remake (Manaphy, il leggendario Cresselia, Ditto, ad esempio) per questo ci siamo chiesti come sia stato possibile per questo giocatore finire così in fretta Perla Splendente.

Il fenomeno in questione ha un nome (o meglio, un nickname): lui è Wersterlobe, è australiano ed è un esperto in materia di fast gaming; ha un canale YouTube e uno Twitch totalmente dedicato ai videogiochi e al completarli in pochissimo tempo. Perla Splendente non è il primo gioco Pokémon che Wersterlobe finisce in tempo record: ha infatti già giocato il Pokémon Perla originale in 57 minuti, e Pokémon Smeraldo per GameBoy Advance in poco meno di tre ore; c’è però da dire che a volte (non sempre, come specifica nei video) per essere più veloce sfrutta i glitch presenti nei vari giochi.

